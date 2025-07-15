تسجيل أكبر اندماج للثقوب السوداء في التاريخ
© Photo / NASA, ESA, and D. Player (STScI)ثقب أسود يلتهم نجم
© Photo / NASA, ESA, and D. Player (STScI)
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نجح تعاون أجهزة كشف الموجات الثقالية، "ليغو - فيرغو -كاغرا" (إل في كي)، باستخدام مرصد "ليغو"، في هانفورد وليفينغستون، في أمريكا، باكتشاف اندماج أكبر ثقبين أسودين تم رصدهما على الإطلاق باستخدام الموجات الثقالية.
وأدى الاندماج إلى تشكيل ثقب أسود بكتلة أكبر بـ225 مرة من كتلة الشمس، حسبما ذكرته بوابة "ناوتشنايا روسيا" (روسيا العلمية).
وتم اكتشاف الإشارة، التي تحمل اسم "جي دبليو 231123"، خلال جلسة مراقبة شبكة "إل في كي" الرابعة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وكانت كتلة الثقبين الأسودين المندمجين أكبر من كتلة الشمس بنحو 100 و140 مرة، وبالإضافة إلى كتلتها الكبيرة، فإنها تدور بسرعة أيضا، مما يجعل هذه الإشارة فريدة من نوعها ويصعب تفسيرها، مما يشير إلى إمكانية وجود تاريخ تكوين معقد.
وقال البروفيسور مارك هانام من جامعة كارديف: "هذا هو أضخم نظام ثنائي للثقوب السوداء لاحظناه على الإطلاق باستخدام الموجات الثقالية، وهو يتحدى حقا فهمنا لكيفية تشكل الثقوب السوداء".
ولا يمكن للثقوب السوداء بهذه الكتلة أن تتشكل في إطار النماذج القياسية لتطور النجوم، ومن الممكن أن يكون الثقبان الأسودان في هذا النظام الثنائي قد تشكلا نتيجة اندماجات سابقة لثقوب سوداء أصغر حجما.
13 يوليو, 13:10 GMT
وتم اكتشاف حوالي 300 حالة اندماج للثقوب السوداء باستخدام الموجات الثقالية، حتى الآن، كان نظام الثقب الأسود الثنائي الأكثر ضخامة والذي تم تأكيده هو "جي دبليو190521"، والذي كانت كتلته الإجمالية 140 مرة فقط من كتلة الشمس.
ونقلت البوابة عن الباحثين، أن الكتلة العالية والدوران السريع للغاية للثقوب السوداء في "جي دبليو 231123" (المكتشف حديثا)، تتجاوز قدرات كل من تقنية اكتشاف الموجات الثقالية والنماذج النظرية الحالية.
ولاستخراج معلومات دقيقة من الإشارة، كان من الضروري استخدام نماذج نظرية تأخذ في الاعتبار الديناميكيات المعقدة للثقوب السوداء التي تدور بسرعة.
ويقول الدكتور تشارلي هوي من جامعة بورتسموث: "يبدو أن الثقوب السوداء تدور بسرعة تقارب الحد المسموح به، في نظرية النسبية العامة لأينشتاين".
وتم تصميم أجهزة كشف الموجات الثقالية ليغو في الولايات المتحدة، وفيرغو في إيطاليا، وكاغرا في اليابان، لقياس التشوهات الصغيرة في الزمكان الناجمة عن الأحداث الكونية القوية مثل اندماج الثقوب السوداء.
وقالت الدكتورة صوفي بيني، عالمة الأبحاث في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "يدفع هذا الحدث قدرات الأجهزة وتحليل البيانات إلى حدود ما هو ممكن حاليا، يعتبر هذا مثالا ساطعا على مدى ما يمكننا أن نتعلمه من علم فلك الموجات الثقالية ومدى ما تبقى لنا من اكتشافات".