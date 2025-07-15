https://sarabic.ae/20250715/تسجيل-أكبر-اندماج-للثقوب-السوداء-في-التاريخ-1102699983.html

تسجيل أكبر اندماج للثقوب السوداء في التاريخ

تسجيل أكبر اندماج للثقوب السوداء في التاريخ

سبوتنيك عربي

نجح تعاون أجهزة كشف الموجات الثقالية، "ليغو - فيرغو -كاغرا" (إل في كي)، باستخدام مرصد "ليغو"، في هانفورد وليفينغستون، في أمريكا، باكتشاف اندماج أكبر ثقبين... 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T12:21+0000

2025-07-15T12:21+0000

2025-07-15T12:21+0000

مجتمع

علوم

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وأدى الاندماج إلى تشكيل ثقب أسود بكتلة أكبر بـ225 مرة من كتلة الشمس، حسبما ذكرته بوابة "ناوتشنايا روسيا" (روسيا العلمية).وتم اكتشاف الإشارة، التي تحمل اسم "جي دبليو 231123"، خلال جلسة مراقبة شبكة "إل في كي" الرابعة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وقال البروفيسور مارك هانام من جامعة كارديف: "هذا هو أضخم نظام ثنائي للثقوب السوداء لاحظناه على الإطلاق باستخدام الموجات الثقالية، وهو يتحدى حقا فهمنا لكيفية تشكل الثقوب السوداء".ولا يمكن للثقوب السوداء بهذه الكتلة أن تتشكل في إطار النماذج القياسية لتطور النجوم، ومن الممكن أن يكون الثقبان الأسودان في هذا النظام الثنائي قد تشكلا نتيجة اندماجات سابقة لثقوب سوداء أصغر حجما.ونقلت البوابة عن الباحثين، أن الكتلة العالية والدوران السريع للغاية للثقوب السوداء في "جي دبليو 231123" (المكتشف حديثا)، تتجاوز قدرات كل من تقنية اكتشاف الموجات الثقالية والنماذج النظرية الحالية.ويقول الدكتور تشارلي هوي من جامعة بورتسموث: "يبدو أن الثقوب السوداء تدور بسرعة تقارب الحد المسموح به، في نظرية النسبية العامة لأينشتاين".وقالت الدكتورة صوفي بيني، عالمة الأبحاث في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "يدفع هذا الحدث قدرات الأجهزة وتحليل البيانات إلى حدود ما هو ممكن حاليا، يعتبر هذا مثالا ساطعا على مدى ما يمكننا أن نتعلمه من علم فلك الموجات الثقالية ومدى ما تبقى لنا من اكتشافات".الحديد من الطين الأحمر.. علماء يجدون طريقة لإعادة تدوير نفايات إنتاج الألومنيوم

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