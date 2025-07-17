https://sarabic.ae/20250717/إسرائيل-تفرج-عن-10-أسرى-فلسطينيين-من-قطاع-غزة-بينهم-سيدتان-1102763845.html
إسرائيل تفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة بينهم سيدتان
إسرائيل تفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة بينهم سيدتان
سبوتنيك عربي
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن 10 معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T12:43+0000
2025-07-17T12:43+0000
2025-07-17T13:08+0000
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وبحسب بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، "أُفرج عن المعتقلين العشرة، بينهم سيدتين، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة"، واصفة أوضاعهم بـ"الصعبة، بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة السجون بحقهم".وأغلقت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، شارع "أيالون" الرئيسي في مدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة ونشطاء، قاموا بإغلاق حركة المرور في شارع "أيالون" الجنوبي، كما نُظمت احتجاجات نسائية من أجل عودة المحتجزين، بإغلاق حركة المرور في شارع "أيالون" الجنوبي بالقرب من جسر "يهوديت"وأضافت القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، أن خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة، التي وافقت عليها إسرائيل "موقتة"، لافتة إلى أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد الهدنة المفترضة.في السياق ذاته، ذكرت القناة الإسرائيلية أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، تحقق تقدم كبير، وبات الطريق ممهدا أمام إبرام اتفاق".وبيّنت هيئة البث الإسرائيلية أن "المفاوضين في الدوحة يعملون على تعديل الخرائط الخاصة بالمناطق، التي سيبقى فيها الجيش الإسرائيلي خلال هدنة الستين يوما".وأشارت الهيئة إلى أن "مسودة الاتفاق في غزة، تشمل إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا على مدار هدنة تمتد لـ60 يوما"، منوّهة إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيبدأ بانسحاب تدريجي من شمال قطاع غزة، يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع".وأضافت المسودة أن "الاتفاق يتضمن أيضا التزاما إسرائيليا بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كامل للعمليات العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيز التنفيذ، وتعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المختطفين".وتعثرت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في الدوحة بالآونة الأخيرة، حيث تشكل قضية انسحاب القوات الإسرائيلية، خاصة من جنوب غزة، أحد أبرز العقبات.في المقابل، تطالب "حماس" بالعودة إلى خطوط انتشار القوات الإسرائيلية قبل انهيار الهدنة الأخيرة، في مارس/ آذار الماضي. وتربط تقارير إعلامية بين رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري جنوبي غزة، وخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإقامة مخيمات لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين.يأتي ذلك في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ أشهر، بينما لا تزال الفجوة واسعة بين المطالب الأمنية الإسرائيلية وشروط حركة حماس الفلسطينية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
إسرائيل تفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة بينهم سيدتان
12:43 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 13:08 GMT 17.07.2025)
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن 10 معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، "أُفرج عن المعتقلين العشرة، بينهم سيدتين، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة"، واصفة أوضاعهم بـ"الصعبة، بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة السجون بحقهم".
وأغلقت عائلات المحتجزين الإسرائيليين
في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، شارع "أيالون" الرئيسي في مدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة ونشطاء، قاموا بإغلاق حركة المرور في شارع "أيالون" الجنوبي، كما نُظمت احتجاجات نسائية من أجل عودة المحتجزين، بإغلاق حركة المرور في شارع "أيالون" الجنوبي بالقرب من جسر "يهوديت"
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن "حكومة بنيامين نتنياهو، وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد".
وأضافت القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، أن خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة، التي وافقت عليها إسرائيل "موقتة"، لافتة إلى أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد الهدنة المفترضة.
في السياق ذاته، ذكرت القناة الإسرائيلية أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، تحقق تقدم كبير، وبات الطريق ممهدا أمام إبرام اتفاق".
وبيّنت هيئة البث الإسرائيلية أن "المفاوضين في الدوحة يعملون على تعديل الخرائط الخاصة بالمناطق، التي سيبقى فيها الجيش الإسرائيلي
خلال هدنة الستين يوما".
وأشارت الهيئة إلى أن "مسودة الاتفاق في غزة، تشمل إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا على مدار هدنة تمتد لـ60 يوما"، منوّهة إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيبدأ بانسحاب تدريجي من شمال قطاع غزة، يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع".
وبحسب مسودة الاتفاق، فإن الإفراج عن المحتجزين سيكون على الشكل التالي، 10 أحياء و18 جثمانا، وذلك مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتدفق مساعدات إنسانية إلى القطاع، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضافت المسودة أن "الاتفاق يتضمن أيضا التزاما إسرائيليا بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كامل للعمليات العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيز التنفيذ
، وتعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المختطفين".
وتعثرت المفاوضات غير المباشرة
بين الجانبين في الدوحة بالآونة الأخيرة، حيث تشكل قضية انسحاب القوات الإسرائيلية، خاصة من جنوب غزة، أحد أبرز العقبات.
وكانت إسرائيل قد أصرت سابقا على الاحتفاظ بمنطقة انتشار واسعة تشمل حزاما أمنيا بعرض 3 كيلومترات على الحدود المصرية قرب رفح، بالإضافة إلى ممر "موراغ".
في المقابل، تطالب "حماس" بالعودة إلى خطوط انتشار القوات الإسرائيلية قبل انهيار الهدنة الأخيرة، في مارس/ آذار الماضي. وتربط تقارير إعلامية بين رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري جنوبي غزة، وخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإقامة مخيمات لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين.
يأتي ذلك في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ أشهر، بينما لا تزال الفجوة واسعة بين المطالب الأمنية الإسرائيلية وشروط حركة حماس الفلسطينية.