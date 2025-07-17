عائلات المحتجزين الإسرائيليين تغلق شارعا رئيسيا في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل.. فيديو
© AP Photo / Oren Zivمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أغلقت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الخميس، شارع "أيالون" الرئيسي في مدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة ونشطاء، قاموا بإغلاق حركة المرور في شارع "أيالون" الجنوبي، كما نُظمت احتجاجات نسائية من أجل عودة المحتجزين، بإغلاق حركة المرور في شارع "أيالون" الجنوبي بالقرب من جسر "يهوديت".
נציגי משפחות חטופים חסמו לתנועה את איילון דרום ופעילות מחאת הנשים להחזרת החטופים, חסמו לתנועה את איילון דרום סמוך לגשר יהודית. הפעילים נשאו שלט שעליו הכיתוב: "נתניהו מטרפד את רצון העם - החזירו את כולם, צאו מעזה"@AnnaPines_ @YCiechanover— כאן חדשות (@kann_news) July 17, 2025
(צילום: מחאת הנשים להחזרת החטופים) pic.twitter.com/NjS7GWpcaI
وحملت الناشطات لافتة كُتب عليها: "نتنياهو يُقوّض إرادة الشعب - أعيدوهم جميعا، اخرجوا من غزة".
فيما نقلت الهيئة عن العائلات أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينسف مرة أخرى إرادة الشعب ويجرنا إلى حرب أبدية".
14 يوليو, 13:50 GMT
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن "حكومة بنيامين نتنياهو، وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد".
وأضافت "القناة 13" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، أن خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة، التي وافقت عليها إسرائيل "موقتة"، لافتة إلى أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد الهدنة المفترضة.
في السياق ذاته، ذكرت القناة الإسرائيلية أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، تحقق تقدم كبير، وبات الطريق ممهدا أمام إبرام اتفاق".
وبيّنت هيئة البث الإسرائيلية أن "المفاوضين في الدوحة يعملون على تعديل الخرائط الخاصة بالمناطق، التي سيبقى فيها الجيش الإسرائيلي خلال هدنة الستين يوما".
وأشارت الهيئة إلى أن "مسودة الاتفاق في غزة، تشمل إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا على مدار هدنة تمتد لـ60 يوما"، منوّهة إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيبدأ بانسحاب تدريجي من شمال قطاع غزة، يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع".
وبحسب مسودة الاتفاق، فإن الإفراج عن المحتجزين سيكون على الشكل التالي، 10 أحياء و18 جثمانا، وذلك مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتدفق مساعدات إنسانية إلى القطاع، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضافت المسودة أن "الاتفاق يتضمن أيضا التزاما إسرائيليا بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كامل للعمليات العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيز التنفيذ، وتعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المختطفين".
وتعثرت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في الدوحة بالآونة الأخيرة، حيث تشكل قضية انسحاب القوات الإسرائيلية، خاصة من جنوب غزة، أحد أبرز العقبات.
وكانت إسرائيل قد أصرت سابقا على الاحتفاظ بمنطقة انتشار واسعة تشمل حزاما أمنيا بعرض 3 كيلومترات على الحدود المصرية قرب رفح، بالإضافة إلى ممر "موراغ".
في المقابل، تطالب "حماس" بالعودة إلى خطوط انتشار القوات الإسرائيلية قبل انهيار الهدنة الأخيرة، في مارس/ آذار الماضي. وتربط تقارير إعلامية بين رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري جنوبي غزة، وخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإقامة مخيمات لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين.
يأتي ذلك في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ أشهر، بينما لا تزال الفجوة واسعة بين المطالب الأمنية الإسرائيلية وشروط حركة حماس الفلسطينية.