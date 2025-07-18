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السفير الإيراني في روسيا: شروط المفاوضات مع الولايات المتحدة غير متوافرة بعد
السفير الإيراني في روسيا: شروط المفاوضات مع الولايات المتحدة غير متوافرة بعد
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، بأن شروط المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن القضية النووية، غير متوافرة بعد. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال جلالي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، وبناءً على ما نراه، فإن شروط الحوار غير متوافرة، لأن الأمريكيين لم يحاولوا بعد تغيير موقفهم من إيران أو على الأقل تقديم تفسير له".وأشار جلالي إلى أن "الرأي العام في إيران قد تغير إلى الأسوأ بعد هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية".وشنّت إسرائيل عملية ضد إيران، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت عمليات القصف الجوي والغارات التي شنتها، منشآت نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نوويين بارزين وقواعد جوية.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون إيران قد "خففت من حدة غضبها" بضربة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، وأن "طريق السلام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن"، كما قال إن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي من المفترض أن يصبح بعد 24 ساعة "نهاية رسمية لحرب الأيام الـ12".السفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكوفرنسا: الأوروبيون أبلغوا إيران بإعادة فرض العقوبات إذا لم يحرز تقدم في الاتفاق النووي
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روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
السفير الإيراني في روسيا: شروط المفاوضات مع الولايات المتحدة غير متوافرة بعد
صرّح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، بأن شروط المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن القضية النووية، غير متوافرة بعد.
وقال جلالي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، وبناءً على ما نراه، فإن شروط الحوار غير متوافرة، لأن الأمريكيين لم يحاولوا بعد تغيير موقفهم من إيران أو على الأقل تقديم تفسير له".
وأشار جلالي إلى أن "الرأي العام في إيران قد تغير إلى الأسوأ بعد هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية".
وبحسب قوله، فقدت الولايات المتحدة ثقة إيران بعد أن قررت واشنطن القيام بـ"مناورة خادعة"، خلال مفاوضات الاتفاق النووي، بضرب المنشآت النووية للجمهورية الإيرانية.
وشنّت إسرائيل عملية ضد إيران، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت عمليات القصف الجوي والغارات
التي شنتها، منشآت نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نوويين بارزين وقواعد جوية.
ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات خاصة. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، حيث انضمت الولايات المتحدة بهجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.
بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون إيران قد "خففت من حدة غضبها" بضربة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، وأن "طريق السلام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن"، كما قال إن إسرائيل وإيران
اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي من المفترض أن يصبح بعد 24 ساعة "نهاية رسمية لحرب الأيام الـ12".