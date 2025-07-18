https://sarabic.ae/20250718/السفير-الإيراني-في-روسيا-شروط-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-غير-متوافرة-بعد-1102780517.html

السفير الإيراني في روسيا: شروط المفاوضات مع الولايات المتحدة غير متوافرة بعد

السفير الإيراني في روسيا: شروط المفاوضات مع الولايات المتحدة غير متوافرة بعد

سبوتنيك عربي

صرّح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، بأن شروط المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن القضية النووية، غير متوافرة بعد. 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T05:58+0000

2025-07-18T05:58+0000

2025-07-18T05:58+0000

روسيا

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078101002_0:25:2914:1664_1920x0_80_0_0_ec039d1232338d69e69dec906fc8f077.jpg

وقال جلالي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، وبناءً على ما نراه، فإن شروط الحوار غير متوافرة، لأن الأمريكيين لم يحاولوا بعد تغيير موقفهم من إيران أو على الأقل تقديم تفسير له".وأشار جلالي إلى أن "الرأي العام في إيران قد تغير إلى الأسوأ بعد هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية".وشنّت إسرائيل عملية ضد إيران، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت عمليات القصف الجوي والغارات التي شنتها، منشآت نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نوويين بارزين وقواعد جوية.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون إيران قد "خففت من حدة غضبها" بضربة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، وأن "طريق السلام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن"، كما قال إن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي من المفترض أن يصبح بعد 24 ساعة "نهاية رسمية لحرب الأيام الـ12".السفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكوفرنسا: الأوروبيون أبلغوا إيران بإعادة فرض العقوبات إذا لم يحرز تقدم في الاتفاق النووي

https://sarabic.ae/20250718/السفير-الإيراني-لدى-موسكو-دخول-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-إيران-وروسيا-حيز-التنفيذ-1102779422.html

https://sarabic.ae/20250718/الخارجية-الإيرانية-تنفي-المزاعم-الأمريكية-بشأن-إرسال-أسلحة-لليمن-1102780316.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن