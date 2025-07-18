https://sarabic.ae/20250718/عراقجي-يكشف-شرط-بلاده-لجولة-جديدة-من-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1102788943.html

عراقجي يكشف شرط بلاده لجولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة

عراقجي يكشف شرط بلاده لجولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن "استئناف جولة جديدة من المفاوضات لن يكون ممكنا إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعداده للتوصل إلى اتفاق نووي عادل". 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T09:50+0000

2025-07-18T09:50+0000

2025-07-18T09:50+0000

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ونشر عراقجي منشورا جديدا له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، قال فيه: "أجريتُ الليلة الماضية مؤتمرا مرئيا مشتركا مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (كايا كالاس)".وذكر عراقجي أن "الولايات المتحدة هي من انسحب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، بعد مفاوضات دامت عامين وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وليس إيران، كما أن واشنطن هي التي غادرت طاولة المفاوضات في يونيو (حزيران) من هذا العام، واختارت بدلًا من الحوار، الخيار العسكري وليس إيران".وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "أي جولة جديدة من المفاوضات لن تكون ممكنة إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعدادا حقيقيا للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومتوازن وقائم على المصالح المتبادلة".وأوضح عباس عراقجي أنه "إذا كانت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يرغبون في لعب دور بنّاء، فعليهم أن يتصرفوا بمسؤولية ويتخلوا عن سياسة التهديد والضغوط البالية، بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية سناب باك، التي تفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي".وفي السياق نفسه، صرّح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، بأن شروط المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن القضية النووية، غير متوافرة بعد.وقال جلالي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، وبناءً على ما نراه، فإن شروط الحوار غير متوافرة، لأن الأمريكيين لم يحاولوا بعد تغيير موقفهم من إيران أو على الأقل تقديم تفسير له".وبحسب قوله، فقدت الولايات المتحدة ثقة إيران بعد أن قررت واشنطن القيام بـ"مناورة خادعة"، خلال مفاوضات الاتفاق النووي، بضرب المنشآت النووية للجمهورية الإيرانية.وشنّت إسرائيل عملية قصف جوي ضد إيران، في 13 يونيو الماضي، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت عمليات القصف الجوي والغارات التي شنتها، منشآت نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نوويين بارزين وقواعد جوية.بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون إيران قد "خففت من حدة غضبها" بضربة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، وأن "طريق السلام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن"، كما قال إن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي من المفترض أن يصبح بعد 24 ساعة "نهاية رسمية لحرب الأيام الـ12".

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