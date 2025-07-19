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https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-الإيراني-نلتزم-بالقوانين-الدولية-لكننا-لن-نرضخ-للقوة-1102831451.html
الرئيس الإيراني: نلتزم بالقوانين الدولية لكننا لن نرضخ للقوة
الرئيس الإيراني: نلتزم بالقوانين الدولية لكننا لن نرضخ للقوة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده تلتزم بالقوانين الدولية، مؤكدا أنه "ونظرا لثقتنا في شفافية الأنشطة النووية السلمية لبلادنا، لم ولن يكون لدينا أي... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T21:25+0000
2025-07-20T04:56+0000
إيران
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دونالد ترامب
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وأكدت وكالة "إرنا"، مساء السبت، بأن تصريحات الرئيس بزشكيان جاءت في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مؤكدا بأن "فرض القوة والضغط وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة أمر غير مقبول على الإطلاق".وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده، وانطلاقا من سياساتها المبدئية، دعمت على الدوام كل الإجراءات المؤدية إلى تعزيز السلام والأمن، مضيفا أن "إيران، عبر التاريخ، لم تسعَ أبدا إلى الحرب وزعزعة الأمن، وانما لطالما لعبت دورا مهما ومؤثرا في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين".فيما وصف الاعتداء الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية بـ"الخرق الصارخ للقانون الدولي، نوّه بأن "تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعجزها إزاء هذا العمل العدواني والإجرامي أثار استياء وغضب الشعب الإيراني".وأشار بزشكيان إلى أن الحد الأدنى لتوقعات الشعب الإيراني وفقا للقانون الدولي هو إدانة العدوان الذي طال المنشآت النووية، وهو ما لم تقم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأعرب الرئيس الإيراني عن أسفه لتجاهل الاتفاقيات القانونية من قبل الدول التي تدعي الالتزام بها والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن إيران مرارا وتكرارا على سلمية أنشطتها النووية تحت إشراف وتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.وصادق البرلمان الإيراني، في الآونة الأخيرة، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد دعا إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".وكانت إيران، قد اتهمت غروسي، بـ"خيانة نظام منع الانتشار النووي وجعل الوكالة شريكا في عدوان ظالم تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها"، مشددة على ضرورة "مساءلة غروسي"، على ما وصفته بـ"التصريحات المضللة"، التي استندت إليها واشنطن ودول أوروبية في الإعلان عن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق النووي.
https://sarabic.ae/20250719/إيران-تعلن-اعتقال-87-عميلا-لإسرائيل-1102813738.html
https://sarabic.ae/20250715/ردا-على-تحذيرات-أوروبية-إيران-تهدد-برفع-تخصيب-اليورانيوم-1102712290.html
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إيران, العالم, الأخبار, إسرائيل, دونالد ترامب
إيران, العالم, الأخبار, إسرائيل, دونالد ترامب

الرئيس الإيراني: نلتزم بالقوانين الدولية لكننا لن نرضخ للقوة

21:25 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 20.07.2025)
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده تلتزم بالقوانين الدولية، مؤكدا أنه "ونظرا لثقتنا في شفافية الأنشطة النووية السلمية لبلادنا، لم ولن يكون لدينا أي قلق بشأن المراقبة والتفتيش".
وأكدت وكالة "إرنا"، مساء السبت، بأن تصريحات الرئيس بزشكيان جاءت في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مؤكدا بأن "فرض القوة والضغط وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة أمر غير مقبول على الإطلاق".
جاسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
إيران تعلن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل
أمس, 05:19 GMT
وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده، وانطلاقا من سياساتها المبدئية، دعمت على الدوام كل الإجراءات المؤدية إلى تعزيز السلام والأمن، مضيفا أن "إيران، عبر التاريخ، لم تسعَ أبدا إلى الحرب وزعزعة الأمن، وانما لطالما لعبت دورا مهما ومؤثرا في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين".
فيما وصف الاعتداء الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية بـ"الخرق الصارخ للقانون الدولي، نوّه بأن "تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعجزها إزاء هذا العمل العدواني والإجرامي أثار استياء وغضب الشعب الإيراني".
وأشار بزشكيان إلى أن الحد الأدنى لتوقعات الشعب الإيراني وفقا للقانون الدولي هو إدانة العدوان الذي طال المنشآت النووية، وهو ما لم تقم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب الرئيس الإيراني عن أسفه لتجاهل الاتفاقيات القانونية من قبل الدول التي تدعي الالتزام بها والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن إيران مرارا وتكرارا على سلمية أنشطتها النووية تحت إشراف وتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
ردا على تحذيرات أوروبية... إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم
15 يوليو, 18:38 GMT
وصادق البرلمان الإيراني، في الآونة الأخيرة، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد دعا إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".
وكانت إيران، قد اتهمت غروسي، بـ"خيانة نظام منع الانتشار النووي وجعل الوكالة شريكا في عدوان ظالم تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها"، مشددة على ضرورة "مساءلة غروسي"، على ما وصفته بـ"التصريحات المضللة"، التي استندت إليها واشنطن ودول أوروبية في الإعلان عن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق النووي.
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