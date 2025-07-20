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خبير أمني مصري: ظهور حركة "حسم" الإرهابية مرة أخرى يرتبط بما يحدث في سوريا
خبير أمني مصري: ظهور حركة "حسم" الإرهابية مرة أخرى يرتبط بما يحدث في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الأحد، ورود معلومات "تفيد بقيام قيادات حركة "حسم" – الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في تركيا – بالإعداد والتخطيط... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T12:59+0000
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وأوضحت الداخلية المصرية أن "المخطط يتضمن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد".من ناحيته قال، العقيد حاتم صابر، الخبير المصري في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، "إن توقيت ظهور عناصر حركة حسم( المصنفة إرهابية في مصر)، ترتبط بما يحدث في سوريا، في ظل تواجد عناصر إرهابية عدة هناك".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن محاولة العناصر الإرهابية التسلل للداخل المصري مرة أخرى يرتبط بما يحدث في سوريا، ورفضها تقسيم سوريا وليبيا والسودان، إضافة لعامل آخر يتمثل في الرفض المصري لكافة الإملاءات الغربية بشأن تهجير الفلسطينيين وفرض واقع جديد في المنطقة، وجميعها عوامل دفعت بعض الجهات الخارجية لدعم العناصر الإرهابية مرة أخرى، للضغط على مصر.مؤكدا أن المشهد في مصر يختلف كليا عن سوريا أو العراق وليبيا، إذ يعي الشعب المصري جيدا ما يحدث، وما يحاك ضد مصر لوقوفها في وجه مخططات تقسيم الشرق الأوسط.بشأن الدولة التي يرجح تسلل العنصر الإرهابي إلى الداخل المصري، أوضح صابر، أن التوترات في السودان وفي ليبيا يتوقع معها أي شيء، غير أن الأجهزة المصرية تراقب الحدود والداخل بشكل دقيق، وتعي ما تسعى لها الجماعات الإرهابية.وأعلنت الوزارة أسماء العناصر المتورطة في المخطط، وفي مقدمتهم:- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: أحد القائمين على المخطط ومن أبرز مؤسسي حركة "حسم"، ويتولى الإشراف على هيكلها المسلح والعسكري.- محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بمحاولات استهداف شخصيات هامة، إضافة إلى تورطه في تزوير محررات رسمية لصالح جماعة الإخوان.وأشارت إلى أن "حركة "حسم" أعدّت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد".وتابعت أنه "تم رصد تسلل أحد عناصر حركة حسم الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة".
https://sarabic.ae/20250720/مصر-تعلن-في-بيان-عاجل-إحباط-مخطط-إرهابي-كان-يستهدف-المنشآت-الأمنية-والاقتصادية---عاجل-1102836800.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم
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خبير أمني مصري: ظهور حركة "حسم" الإرهابية مرة أخرى يرتبط بما يحدث في سوريا

12:59 GMT 20.07.2025
© AP Photoمقاتلين أجانب في سوريا
مقاتلين أجانب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo
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حصري
أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الأحد، ورود معلومات "تفيد بقيام قيادات حركة "حسم" – الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في تركيا – بالإعداد والتخطيط لإعادة إحياء نشاط الحركة".
وأوضحت الداخلية المصرية أن "المخطط يتضمن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد".
من ناحيته قال، العقيد حاتم صابر، الخبير المصري في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، "إن توقيت ظهور عناصر حركة حسم( المصنفة إرهابية في مصر)، ترتبط بما يحدث في سوريا، في ظل تواجد عناصر إرهابية عدة هناك".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن محاولة العناصر الإرهابية التسلل للداخل المصري مرة أخرى يرتبط بما يحدث في سوريا، ورفضها تقسيم سوريا وليبيا والسودان، إضافة لعامل آخر يتمثل في الرفض المصري لكافة الإملاءات الغربية بشأن تهجير الفلسطينيين وفرض واقع جديد في المنطقة، وجميعها عوامل دفعت بعض الجهات الخارجية لدعم العناصر الإرهابية مرة أخرى، للضغط على مصر.

وأوضح الخبير الأمني المصري أن العناصر الإرهابية في سوريا، قد تظن أن المشهد الذي حدث في سوريا يمكن أن يتكرر مرة أخرى في مصر.

مؤكدا أن المشهد في مصر يختلف كليا عن سوريا أو العراق وليبيا، إذ يعي الشعب المصري جيدا ما يحدث، وما يحاك ضد مصر لوقوفها في وجه مخططات تقسيم الشرق الأوسط.
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
مصر تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية
09:29 GMT
بشأن الدولة التي يرجح تسلل العنصر الإرهابي إلى الداخل المصري، أوضح صابر، أن التوترات في السودان وفي ليبيا يتوقع معها أي شيء، غير أن الأجهزة المصرية تراقب الحدود والداخل بشكل دقيق، وتعي ما تسعى لها الجماعات الإرهابية.

وشدد صابر أن المخطط الغربي يهدف لتصدير الأزمات في الدول العربية لمصر، خاصة بعد الموقف المصري الرافض لكل مساعي الغرب ومخططاته.

وأعلنت الوزارة أسماء العناصر المتورطة في المخطط، وفي مقدمتهم:
- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: أحد القائمين على المخطط ومن أبرز مؤسسي حركة "حسم"، ويتولى الإشراف على هيكلها المسلح والعسكري.
- محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بمحاولات استهداف شخصيات هامة، إضافة إلى تورطه في تزوير محررات رسمية لصالح جماعة الإخوان.
قوات الأمن في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2018
الشرطة المصرية: مقتل 3 مسلحين من حركة "حسم" الإرهابية
9 فبراير 2018, 13:47 GMT
وأشارت إلى أن "حركة "حسم" أعدّت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد".
ولفتت وزارة الداخلية المصرية إلى أن "قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط".
وتابعت أنه "تم رصد تسلل أحد عناصر حركة حسم الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة".
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