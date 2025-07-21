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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
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من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
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لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
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عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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16:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250721/البرهان-سنحسم-الحرب-بدعم-من-حلفاء-السودان-1102866871.html
البرهان: سنحسم الحرب بدعم من حلفاء السودان
البرهان: سنحسم الحرب بدعم من حلفاء السودان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه القاطع لأي تدخل دولي في الشؤون الداخلية لبلاده، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قادرة على هزيمة قوات الدعم... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T10:40+0000
2025-07-21T10:40+0000
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وتابع، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن السودان سينتصر بدعم من الحلفاء، مؤكدا أن حل أزمات السودان يجب أن يتم بالحوار الداخلي لتجاوز الصراعات المزمنة وتجنب الحلول غير المستدامة.وأوضح البرهان أن الأولوية الحالية بالنسبة للسودان حاليا هي تحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور وإنهاء التمرد وإعادة النازحين إلى مناطقهم.وشدد البرهان على أن علاقات السودان الخارجية سيتم تقييمها بناء على مواقف الدول من الحرب الحالية، التي تشهدها البلاد.وتابع: "هناك دول وجهات خارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته"، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام.وأمس الأحد، قام البرهان بأول زيارة إلى العاصمة الخرطوم منذ بداية الحرب، تفقد خلالها ما وصلت إليه المدينة نتيجة الحرب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250718/السودان-تحذير-أممي-من-هجوم-وشيك-على-الأبيض-بشمال-كردفان-1102780740.html
https://sarabic.ae/20250720/البرهان-يصل-إلى-الخرطوم-لأول-مرة-منذ-بداية-الحرب-1102852264.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان

البرهان: سنحسم الحرب بدعم من حلفاء السودان

10:40 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه القاطع لأي تدخل دولي في الشؤون الداخلية لبلاده، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قادرة على هزيمة قوات الدعم السريع.
وتابع، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن السودان سينتصر بدعم من الحلفاء، مؤكدا أن حل أزمات السودان يجب أن يتم بالحوار الداخلي لتجاوز الصراعات المزمنة وتجنب الحلول غير المستدامة.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
السودان.. تحذير أممي من هجوم وشيك على الأبيض بشمال كردفان
18 يوليو, 05:53 GMT
وأوضح البرهان أن الأولوية الحالية بالنسبة للسودان حاليا هي تحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور وإنهاء التمرد وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
وشدد البرهان على أن علاقات السودان الخارجية سيتم تقييمها بناء على مواقف الدول من الحرب الحالية، التي تشهدها البلاد.
وتابع: "هناك دول وجهات خارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته"، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام.
وأمس الأحد، قام البرهان بأول زيارة إلى العاصمة الخرطوم منذ بداية الحرب، تفقد خلالها ما وصلت إليه المدينة نتيجة الحرب.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب
أمس, 18:46 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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