https://sarabic.ae/20250721/البرهان-سنحسم-الحرب-بدعم-من-حلفاء-السودان-1102866871.html

البرهان: سنحسم الحرب بدعم من حلفاء السودان

البرهان: سنحسم الحرب بدعم من حلفاء السودان

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه القاطع لأي تدخل دولي في الشؤون الداخلية لبلاده، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قادرة على هزيمة قوات الدعم... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

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وتابع، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن السودان سينتصر بدعم من الحلفاء، مؤكدا أن حل أزمات السودان يجب أن يتم بالحوار الداخلي لتجاوز الصراعات المزمنة وتجنب الحلول غير المستدامة.وأوضح البرهان أن الأولوية الحالية بالنسبة للسودان حاليا هي تحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور وإنهاء التمرد وإعادة النازحين إلى مناطقهم.وشدد البرهان على أن علاقات السودان الخارجية سيتم تقييمها بناء على مواقف الدول من الحرب الحالية، التي تشهدها البلاد.وتابع: "هناك دول وجهات خارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته"، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام.وأمس الأحد، قام البرهان بأول زيارة إلى العاصمة الخرطوم منذ بداية الحرب، تفقد خلالها ما وصلت إليه المدينة نتيجة الحرب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان