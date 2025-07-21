https://sarabic.ae/20250721/فيدان-وعراقجي-يناقشان-عملية-التفاوض-بشأن-الطاقة-النووية-الإيرانية--1102889475.html
فيدان وعراقجي يناقشان عملية التفاوض بشأن الطاقة النووية الإيرانية
فيدان وعراقجي يناقشان عملية التفاوض بشأن الطاقة النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، ناقشا هاتفيا المفاوضات النووية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T18:16+0000
2025-07-21T18:16+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "فيدان أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع عراقجي. وناقشا خلال الاتصال الوضع الإنساني في غزة، والأحداث في سوريا، بالإضافة إلى المحادثات النووية التي ستعقد في إسطنبول يوم الجمعة".وفي 20 يونيو/حزيران، شارك عراقجي في محادثات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي الثلاث في جنيف حول القضية النووية والوضع في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات في الصراع الإيراني الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة شنت بعد ذلك ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "أعتقد أنه غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي مع روسيا والصين في طهران بشأن القضية النووية"، مشيرا إلى أن الاجتماع لن يعقد على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث.الخارجية الإيرانية: مشاورات مرتقبة مع مسؤولين روس وصينيين في طهران لبحث الملف النوويالسفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
https://sarabic.ae/20250721/وزيرا-الدفاع-الروسي-والإيراني-يجريان-محادثات-في-موسكو-1102886370.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فيدان وعراقجي يناقشان عملية التفاوض بشأن الطاقة النووية الإيرانية
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، ناقشا هاتفيا المفاوضات النووية الإيرانية التي ستجرى في إسطنبول يوم الجمعة المقبل.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "فيدان أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع عراقجي. وناقشا خلال الاتصال الوضع الإنساني في غزة، والأحداث في سوريا، بالإضافة إلى المحادثات النووية التي ستعقد في إسطنبول يوم الجمعة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران ودول الاتحاد الأوروبي الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستجري محادثات بشأن القضية النووية الإيرانية على مستوى نواب وزراء الخارجية في إسطنبول يوم الجمعة.
وفي 20 يونيو/حزيران، شارك عراقجي في محادثات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي الثلاث في جنيف حول القضية النووية والوضع في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات في الصراع الإيراني الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة شنت بعد ذلك ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران والصين وروسيا ستعقد اجتماعا ثلاثيا في طهران، يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "أعتقد أنه غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي
مع روسيا والصين في طهران بشأن القضية النووية"، مشيرا إلى أن الاجتماع لن يعقد على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث.