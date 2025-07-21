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فيدان وعراقجي يناقشان عملية التفاوض بشأن الطاقة النووية الإيرانية
فيدان وعراقجي يناقشان عملية التفاوض بشأن الطاقة النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، ناقشا هاتفيا المفاوضات النووية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T18:16+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "فيدان أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع عراقجي. وناقشا خلال الاتصال الوضع الإنساني في غزة، والأحداث في سوريا، بالإضافة إلى المحادثات النووية التي ستعقد في إسطنبول يوم الجمعة".وفي 20 يونيو/حزيران، شارك عراقجي في محادثات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي الثلاث في جنيف حول القضية النووية والوضع في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات في الصراع الإيراني الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة شنت بعد ذلك ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "أعتقد أنه غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي مع روسيا والصين في طهران بشأن القضية النووية"، مشيرا إلى أن الاجتماع لن يعقد على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث.الخارجية الإيرانية: مشاورات مرتقبة مع مسؤولين روس وصينيين في طهران لبحث الملف النوويالسفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
https://sarabic.ae/20250721/وزيرا-الدفاع-الروسي-والإيراني-يجريان-محادثات-في-موسكو-1102886370.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

فيدان وعراقجي يناقشان عملية التفاوض بشأن الطاقة النووية الإيرانية

18:16 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peresوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
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أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، ناقشا هاتفيا المفاوضات النووية الإيرانية التي ستجرى في إسطنبول يوم الجمعة المقبل.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "فيدان أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع عراقجي. وناقشا خلال الاتصال الوضع الإنساني في غزة، والأحداث في سوريا، بالإضافة إلى المحادثات النووية التي ستعقد في إسطنبول يوم الجمعة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران ودول الاتحاد الأوروبي الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستجري محادثات بشأن القضية النووية الإيرانية على مستوى نواب وزراء الخارجية في إسطنبول يوم الجمعة.

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو
16:03 GMT
وفي 20 يونيو/حزيران، شارك عراقجي في محادثات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي الثلاث في جنيف حول القضية النووية والوضع في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات في الصراع الإيراني الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة شنت بعد ذلك ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران والصين وروسيا ستعقد اجتماعا ثلاثيا في طهران، يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "أعتقد أنه غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي مع روسيا والصين في طهران بشأن القضية النووية"، مشيرا إلى أن الاجتماع لن يعقد على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث.
الخارجية الإيرانية: مشاورات مرتقبة مع مسؤولين روس وصينيين في طهران لبحث الملف النووي
السفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
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