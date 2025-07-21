وزير الأمن الإيراني: هناك أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف بلادنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250721/وزير-إيراني-هناك-أكثر-من-50-جهاز-استخباراتي-يستهدف-بلادنا-1102859028.html
وزير الأمن الإيراني: هناك أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف بلادنا
وزير الأمن الإيراني: هناك أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف بلادنا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، بأن "إحداثيات كاملة عن أهداف مهمة في الكيان الصهيوني تم تسليمها للقوات المسلحة". 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T03:45+0000
2025-07-21T06:12+0000
إيران
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، فجر اليوم الاثنين، بأن تصريحات إسماعيل خطيب جاءت على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، والتي أكد خلالها أن "وزارة الأمن بذلت جهودا شاملة لضمان الأمن الداخلي، وبالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية شهدنا استقرارا أمنيا خلال فترة الحرب الإسرائيلية على إيران".وأضاف: "رغم أن الأعداء خططوا لخلق أزمات اجتماعية وأمنية داخل البلاد وتنفيذ أعمال إرهابية، إلا أنه بفضل الله تم القبض عليهم جميعا"، مشيرا إلى وجود أجواء آمنة ومستقرة في مختلف محافظات البلاد.وقال الوزير الإيراني إن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود أشهر من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، كما تجلى بوضوح في المناورات الأخيرة التي نفذت في البلاد.وتابع: "الإنجاز الثاني لوزارة الأمن هو الحصول على وثائق ومستندات من الكيان الصهيوني حيث تم تزويد القوات المسلحة بإحداثيات كاملة عن أهدافهم الحيوية".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250720/التلفزيون-الإيراني-إسطنبول-تستضيف-الجمعة-المقبلة-اجتماعا-بين-طهران-والترويكا-الأوروبية-1102858244.html
https://sarabic.ae/20250719/طهران-وقف-إطلاق-النار-بين-إيران-وإسرائيل-هش-1102824448.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_6fecda1cb628b28810ca3b7165d956b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

وزير الأمن الإيراني: هناك أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف بلادنا

03:45 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 06:12 GMT 21.07.2025)
© AP Photo / Leo Correaتصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، بأن "إحداثيات كاملة عن أهداف مهمة في الكيان الصهيوني تم تسليمها للقوات المسلحة".
وأفادت وكالة "إرنا"، فجر اليوم الاثنين، بأن تصريحات إسماعيل خطيب جاءت على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، والتي أكد خلالها أن "وزارة الأمن بذلت جهودا شاملة لضمان الأمن الداخلي، وبالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية شهدنا استقرارا أمنيا خلال فترة الحرب الإسرائيلية على إيران".
منشأة نووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
التلفزيون الإيراني: إسطنبول تستضيف الجمعة المقبلة اجتماعا بين طهران والترويكا الأوروبية
أمس, 23:45 GMT
وأضاف: "رغم أن الأعداء خططوا لخلق أزمات اجتماعية وأمنية داخل البلاد وتنفيذ أعمال إرهابية، إلا أنه بفضل الله تم القبض عليهم جميعا"، مشيرا إلى وجود أجواء آمنة ومستقرة في مختلف محافظات البلاد.
وقال الوزير الإيراني إن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود أشهر من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، كما تجلى بوضوح في المناورات الأخيرة التي نفذت في البلاد.
وتابع: "الإنجاز الثاني لوزارة الأمن هو الحصول على وثائق ومستندات من الكيان الصهيوني حيث تم تزويد القوات المسلحة بإحداثيات كاملة عن أهدافهم الحيوية".

ولفت إلى أن "مواجهة العناصر التخريبية والجواسيس في بلدنا، وبسبب وجود أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف إيران، تمثل إحدى المهام اليومية لوزارة الأمن وفيلق القدس والأجهزة الأمنية الأخرى، وبفضل الله نحن نشهد تعاونا وثيقا مع القضاء مما ضاعف من نجاحاتنا".

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
طهران: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "هش"
19 يوليو, 13:15 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала