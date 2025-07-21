https://sarabic.ae/20250721/وزير-إيراني-هناك-أكثر-من-50-جهاز-استخباراتي-يستهدف-بلادنا-1102859028.html

وزير الأمن الإيراني: هناك أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف بلادنا

وزير الأمن الإيراني: هناك أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف بلادنا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، بأن "إحداثيات كاملة عن أهداف مهمة في الكيان الصهيوني تم تسليمها للقوات المسلحة". 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T03:45+0000

2025-07-21T03:45+0000

2025-07-21T06:12+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، فجر اليوم الاثنين، بأن تصريحات إسماعيل خطيب جاءت على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، والتي أكد خلالها أن "وزارة الأمن بذلت جهودا شاملة لضمان الأمن الداخلي، وبالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية شهدنا استقرارا أمنيا خلال فترة الحرب الإسرائيلية على إيران".وأضاف: "رغم أن الأعداء خططوا لخلق أزمات اجتماعية وأمنية داخل البلاد وتنفيذ أعمال إرهابية، إلا أنه بفضل الله تم القبض عليهم جميعا"، مشيرا إلى وجود أجواء آمنة ومستقرة في مختلف محافظات البلاد.وقال الوزير الإيراني إن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود أشهر من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، كما تجلى بوضوح في المناورات الأخيرة التي نفذت في البلاد.وتابع: "الإنجاز الثاني لوزارة الأمن هو الحصول على وثائق ومستندات من الكيان الصهيوني حيث تم تزويد القوات المسلحة بإحداثيات كاملة عن أهدافهم الحيوية".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

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