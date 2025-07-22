https://sarabic.ae/20250722/قيادي-في-حماس-الوضع-الإنساني-في-غزة-قد-يدفعنا-لقبول-الضمانات-دون-التراجع-عن-الثوابت-1102922493.html

قيادي في "حماس": الوضع الإنساني في غزة قد يدفعنا لقبول الضمانات دون التراجع عن الثوابت

قيادي في "حماس": الوضع الإنساني في غزة قد يدفعنا لقبول الضمانات دون التراجع عن الثوابت

سبوتنيك عربي

صرّح عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، أيمن شناعة، أن "الحركة قد تقبل الضمانات الأمريكية وضمانات الوسطاء لإنهاء المجاعة في قطاع غزة"، مستبعدًا التوصل... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T20:38+0000

2025-07-22T20:38+0000

2025-07-22T20:38+0000

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وأوضح شناعة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن رد حماس على الورقة القطرية كان إيجابيا، إلا أن الحركة اعترضت على بعض الشروط، وطالبت بضمانات من الجانب الأمريكي والوسطاء، نظرا لأن "الخرائط التي قدمتها إسرائيل لإعادة الانتشار عبّرت عن احتلال جزئي، في ظل غياب ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب بشكل كامل".وأشار إلى أن "الخرائط المعدلة مقبولة نوعا ما، وهي قيد التشاور مع فصائل المقاومة الفلسطينية".أما بشأن ملف الأسرى والمحتجزين، فأكد شناعة أنه "قابل للتفاوض ويشهد مرونة في التعامل، لكن تسليم كافة الأسرى للجانب الإسرائيلي مرفوض جملةً وتفصيلا"، خشية أن يكون ذلك "مناورة تمهد لعودة الاعتداءات".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250721/فلسطين-تطلب-عقد-جلسة-للجامعة-العربية-لبحث-الأوضاع-في-قطاع-غزة-1102880186.html

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