مسؤول إيراني يعلن مقتل 100 رياضي خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بلاده

عربي
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250722/مسؤول-إيراني-يعلن-مقتل-100-رياضي-خلال-الهجمات-الإسرائيلية-الأخيرة-على-بلاده-1102896025.html
مسؤول إيراني يعلن مقتل 100 رياضي خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بلاده
مسؤول إيراني يعلن مقتل 100 رياضي خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بلاده
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الرياضة الإيراني، محمد شيرفين أسبقيان، بمقتل مئة رياضي إيراني نتيجة الهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو/ حزيران الماضي. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T04:26+0000
2025-07-22T05:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec026198b8768727b7e62dd70968a08.jpg
جاء ذلك حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى في إيران، سعيد أوهادي، إن حصيلة القتلى من الهجوم الإسرائيلي في يونيو ارتفعت إلى 1062 قتيلا، بالإضافة إلى 5800 جريح.يشار إلى أنه في 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران متهمة إياها بالسعي سرا لامتلاك سلاح نووي، حيث استهدفت الضربات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وقواعد جوية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالهجوم، فيما نفذت الولايات المتحدة ضربة محدودة على المواقع النووية الإيرانية في 22 يونيو. وردت طهران بضرب قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدة أنها "لا تنوي مزيدا من التصعيد".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف إطلاق النار الذي أنهى رسمياً "حرب الـ12 يوماً" في 24 يونيو.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران منفتحة على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن.وقال عراقجي لوسائل إعلام أمريكية: "نحن منفتحون على الحوار، لكنه لن يكون مباشرا في المرحلة الحالية، إذا كانوا يبحثون عن حل يفيد الطرفين، فأنا مستعد للتواصل معهم".في سياق متصل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله إن بلاده لم تخسر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل استفادت منها. وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان الهجوم الأمريكي سيحدث دون التفاوض، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن الخطة الأمريكية كانت تتجه نحو الهجوم، وأن عدم التفاوض كان سيمنحهم شرعية أكبر في الهجوم، مما كان سيرفع التكلفة على إيران.
https://sarabic.ae/20250722/ترامب-سنشن-ضربات-جديدة-على-منشآت-إيران-النووية-إذا-لزم-الأمر-1102894865.html
https://sarabic.ae/20250721/وزير-خارجية-إيران-طهران-لن-تتنازل-عن-تخصيب-اليورانيوم-1102892324.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45492c6cc3aabea6b28efa6d922189c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

مسؤول إيراني يعلن مقتل 100 رياضي خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بلاده

04:26 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 05:43 GMT 22.07.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفاد نائب وزير الرياضة الإيراني، محمد شيرفين أسبقيان، بمقتل مئة رياضي إيراني نتيجة الهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو/ حزيران الماضي.
جاء ذلك حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى في إيران، سعيد أوهادي، إن حصيلة القتلى من الهجوم الإسرائيلي في يونيو ارتفعت إلى 1062 قتيلا، بالإضافة إلى 5800 جريح.
يشار إلى أنه في 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران متهمة إياها بالسعي سرا لامتلاك سلاح نووي، حيث استهدفت الضربات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وقواعد جوية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
ترامب: سنشن ضربات جديدة على منشآت إيران النووية "إذا لزم الأمر"
00:58 GMT
ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالهجوم، فيما نفذت الولايات المتحدة ضربة محدودة على المواقع النووية الإيرانية في 22 يونيو. وردت طهران بضرب قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدة أنها "لا تنوي مزيدا من التصعيد".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف إطلاق النار الذي أنهى رسمياً "حرب الـ12 يوماً" في 24 يونيو.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران منفتحة على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
‌‏وزير خارجية إيران: طهران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم
أمس, 20:17 GMT
وقال عراقجي لوسائل إعلام أمريكية: "نحن منفتحون على الحوار، لكنه لن يكون مباشرا في المرحلة الحالية، إذا كانوا يبحثون عن حل يفيد الطرفين، فأنا مستعد للتواصل معهم".
في سياق متصل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله إن بلاده لم تخسر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل استفادت منها. وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان الهجوم الأمريكي سيحدث دون التفاوض، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن الخطة الأمريكية كانت تتجه نحو الهجوم، وأن عدم التفاوض كان سيمنحهم شرعية أكبر في الهجوم، مما كان سيرفع التكلفة على إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала