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نتنياهو: "الدعاية الإعلامية" وراء موجة الكراهية العالمية ضدي
نتنياهو: "الدعاية الإعلامية" وراء موجة الكراهية العالمية ضدي
سبوتنيك عربي
أرجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سبب الانتقادات والكراهية التي يواجهها عالميا إلى "الدعاية الإعلامية"، مشيرا إلى أن "الحرب في غزة ستنتهي إذا... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T14:09+0000
2025-07-22T14:43+0000
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وقال خلال مقابلة صحفية ردا على سؤال حول سبب كراهية الجميع له: "السؤال الحقيقي ليس لماذا يكرهونني أو يكرهون الرئيس ترامب، بل لماذا لا يرون الواقع؟ لماذا لا يدركون ما هو الأفضل لهم؟".واعتبر أن "الجواب بسيط، فالغالبية تفهم الحقيقة عندما تعرض عليهم الوقائع، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال الحقيقة في زمن تنقل فيه المعلومات عبر تطبيقات مثل "تيك توك".وقال: "إسرائيل قامت بالمهمة عن الجميع، والصواريخ الإيرانية لم تكن موجهة فقط نحو إسرائيل، بل نحو أوروبا وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية".وأردف: "ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران، لكن مع الشعب، وهم يريدون الإطاحة بالنظام.وختم نتنياهو، قائلا: "الأمريكيون الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة الأمريكية"."يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سورياإصابة نتنياهو بتسمم غذائي... ومكتبه يوضح ملابسات الحالة الصحية
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو: "الدعاية الإعلامية" وراء موجة الكراهية العالمية ضدي

14:09 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 14:43 GMT 22.07.2025)
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Richard Drew
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أرجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سبب الانتقادات والكراهية التي يواجهها عالميا إلى "الدعاية الإعلامية"، مشيرا إلى أن "الحرب في غزة ستنتهي إذا استسلمت حماس".
وقال خلال مقابلة صحفية ردا على سؤال حول سبب كراهية الجميع له: "السؤال الحقيقي ليس لماذا يكرهونني أو يكرهون الرئيس ترامب، بل لماذا لا يرون الواقع؟ لماذا لا يدركون ما هو الأفضل لهم؟".
واعتبر أن "الجواب بسيط، فالغالبية تفهم الحقيقة عندما تعرض عليهم الوقائع، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال الحقيقة في زمن تنقل فيه المعلومات عبر تطبيقات مثل "تيك توك".

ونقل نتنياهو عن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قوله إن "إسرائيل أدت دورها نيابة عن العالم في مواجهة التهديد الإيراني".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
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وقال: "إسرائيل قامت بالمهمة عن الجميع، والصواريخ الإيرانية لم تكن موجهة فقط نحو إسرائيل، بل نحو أوروبا وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية".

وأجاب عن سؤال بشأن معاناة المدنيين: "نحن أيضا لا نرغب في معاناة المدنيين"، مشيرا إلى أن "اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم، وربما نسمح لهم بمغادرة غزة، وقتها ستنتهي الحرب".

وأردف: "ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران، لكن مع الشعب، وهم يريدون الإطاحة بالنظام.
وختم نتنياهو، قائلا: "الأمريكيون الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة الأمريكية".
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