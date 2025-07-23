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البيت الأبيض يعلن تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" مع اليابان
البيت الأبيض يعلن تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" مع اليابان
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" مع اليابان، تشمل شراء 100 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية، في خطوة تعزز الشراكة... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T14:00+0000
2025-07-23T14:00+0000
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وبحسب المسؤول، ستنفق اليابان 17 مليار دولار سنويا على منتجات شركات الدفاع الأمريكية، ما يعكس التزام اليابان بـ"تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون مع الولايات المتحدة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.ووفقا له، ستشتري اليابان بموجب الصفقة، منتجات زراعية أمريكية بقيمة 8 مليارات دولار، ما يدعم القطاع الزراعي الأمريكي ويعزز العلاقات التجارية الثنائية.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن إبرام ما وصفه بـ"أكبر صفقة تجارية تم توقيعها على الإطلاق" مع اليابان، ستستثمر بموجبها طوكيو نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وستدفع رسوما جمركية بنسبة 15%.وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو صفقة ضخمة مع اليابان، ربما هي الأكبر على الإطلاق".وأضاف: وأردف: "الأهم من ذلك، أن اليابان ستفتح سوقها أمام التجارة، بما يشمل السيارات والشاحنات، والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى. كما ستدفع رسومًا جمركية متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15%. هذا وقت مثير للغاية للولايات المتحدة، وخاصة مع استمرار علاقاتنا الممتازة مع اليابان".من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إن حكومته بحاجة إلى دراسة تفاصيل الاتفاق التجاري، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل الإدلاء بأي تعليق.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن اتفاقيات تجارية أبرمت مع الفلبين وإندونيسيا ستُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة من البلدين إلى 19%ن والتي ستدفعها الشركات الأمريكية، بينما لن تُفرض أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية المصدّرة إلى تلك البلدان.وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن "اختلال موازين التجارة" بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الولايات المتحدة سترسل خطابات إلى شركائها التجاريين تحذرهم من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري قبل 1 أغسطس (آب المقبل)، فسيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتا".
https://sarabic.ae/20250723/ترامب-يعلن-عن-أكبر-صفقة-تجارية-تم-توقيعها-على-الإطلاق-مع-اليابان-1102923899.html
https://sarabic.ae/20250417/ترامب-يعلن-عن--تقدم-كبير-في-محادثات-التجارة-مع-اليابان-1099617306.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يعلن تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" مع اليابان

14:00 GMT 23.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" مع اليابان، تشمل شراء 100 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية، في خطوة تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب المسؤول، ستنفق اليابان 17 مليار دولار سنويا على منتجات شركات الدفاع الأمريكية، ما يعكس التزام اليابان بـ"تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون مع الولايات المتحدة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.

ووفقا له، ستشتري اليابان بموجب الصفقة، منتجات زراعية أمريكية بقيمة 8 مليارات دولار، ما يدعم القطاع الزراعي الأمريكي ويعزز العلاقات التجارية الثنائية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
ترامب يعلن عن "أكبر صفقة تجارية" تم توقيعها على الإطلاق مع اليابان
01:25 GMT
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن إبرام ما وصفه بـ"أكبر صفقة تجارية تم توقيعها على الإطلاق" مع اليابان، ستستثمر بموجبها طوكيو نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وستدفع رسوما جمركية بنسبة 15%.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو صفقة ضخمة مع اليابان، ربما هي الأكبر على الإطلاق".
وأضاف:

ستستثمر اليابان، بتوجيهي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، التي ستحصل على 90% من الأرباح، وستوفرهذه الصفقة مئات الآلاف من فرص العمل، لم يسبق لها مثيل.

وأردف: "الأهم من ذلك، أن اليابان ستفتح سوقها أمام التجارة، بما يشمل السيارات والشاحنات، والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى. كما ستدفع رسومًا جمركية متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15%. هذا وقت مثير للغاية للولايات المتحدة، وخاصة مع استمرار علاقاتنا الممتازة مع اليابان".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إن حكومته بحاجة إلى دراسة تفاصيل الاتفاق التجاري، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل الإدلاء بأي تعليق.

وأوضح إيشيبا، للصحفيين في طوكيو، عقب إعلان ترامب من واشنطن: "فيما يتعلق بنتائج المفاوضات، لا يمكنني مناقشتها قبل أن نُجري دراسة دقيقة لتفاصيل المفاوضات والاتفاق".

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن اتفاقيات تجارية أبرمت مع الفلبين وإندونيسيا ستُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة من البلدين إلى 19%ن والتي ستدفعها الشركات الأمريكية، بينما لن تُفرض أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية المصدّرة إلى تلك البلدان.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ترامب يعلن عن تقدم كبير في محادثات التجارة مع اليابان
17 أبريل, 07:02 GMT
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن "اختلال موازين التجارة" بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.

وأكد ترامب، في وقت سابق، أن "دولا عدة تطالب بخفض الرسوم الجمركية"، لكنه أعلن في 31 مايو/ أيار الماضي، أن الولايات المتحدة "ستُضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة".

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الولايات المتحدة سترسل خطابات إلى شركائها التجاريين تحذرهم من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري قبل 1 أغسطس (آب المقبل)، فسيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتا".
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