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الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة
الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه أكمل تحقيقًا في الهجوم على كنيسة "دير اللاتين – العائلة المقدسة" الكاثوليكية في مدينة غزة، معترفًا به على أنه "عرضي... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T13:27+0000
2025-07-23T13:27+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أكملت القيادة الجنوبية، الليلة الماضية، تحقيقا في سقوط قذائف هاون على الكنيسة اللاتينية (العائلة المقدسة) في مدينة غزة، يوم الخميس 17 يوليو (تموز الجاري). أظهرت التحقيقات أنه خلال عملية للجيش الإسرائيلي في محيط مدينة غزة، أصيبت الكنيسة اللاتينية عن طريق الخطأ، نتيجة انحراف غير مقصود لإطلاق النار، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمبنى وإصابة عدد من المواطنين في قطاع غزة".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "في الأيام الأخيرة الماضية، جرى تنسيق زيارة لوفد من البطاركة اليونانيين واللاتينيين، لزيارة الكنيسة اللاتينية في قطاع غزة، والتنسيق لإجلاء الجرحى من الحادث لتلقي العلاج الطبي".وكانت البطريركية اللاتينية في القدس، قد أعلنت في وقت سابق، أن "هجومًا استهدف كنيسة العائلة المقدسة في غزة، أسفر عن إصابات بينها كاهن الرعية جبرائيل رومانيللي، وألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى".كما أعرب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، عن حزنه العميق إزاء الهجوم الذي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا، مجددًا دعوته لوقف إطلاق النار في القطاع.وقال بابا الفاتيكان، في برقية نشرتها البطريركية اللاتينية في القدس، على موقعها الرسمي: "أعرب قداسة البابا ليو الرابع عشر، عن بالغ حزنه إثر تلقيه نبأ سقوط ضحايا وإصابات جراء الهجوم العسكري على كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، وأكد قداسته لكاهن الرعية الأب غابرييل رومانيللي، ولجميع أبناء الرعية، قربه الروحي وتضامنه العميق في هذه اللحظات العصيبة".كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لم يتصرف بصورة إيجابية" حول قصف إسرائيلي لكنيسة "دير اللاتين – العائلة المقدسة" الكاثوليكية في غزة، وناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيًا المسألة.البيت الأبيض: قصف كنيسة غزة أغضب ترامبقتلى وجرحى بعد هجوم إسرائيلي على كنيسة كاثوليكية في غزة
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة

13:27 GMT 23.07.2025
© AP Photo / Abed Khaledتصاعد النيران والدخان من المباني بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة، 5 نوفمبر 2023
تصاعد النيران والدخان من المباني بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Abed Khaled
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه أكمل تحقيقًا في الهجوم على كنيسة "دير اللاتين – العائلة المقدسة" الكاثوليكية في مدينة غزة، معترفًا به على أنه "عرضي وغير مقصود".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أكملت القيادة الجنوبية، الليلة الماضية، تحقيقا في سقوط قذائف هاون على الكنيسة اللاتينية (العائلة المقدسة) في مدينة غزة، يوم الخميس 17 يوليو (تموز الجاري). أظهرت التحقيقات أنه خلال عملية للجيش الإسرائيلي في محيط مدينة غزة، أصيبت الكنيسة اللاتينية عن طريق الخطأ، نتيجة انحراف غير مقصود لإطلاق النار، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمبنى وإصابة عدد من المواطنين في قطاع غزة".

وأشار الجيش إلى أنه بعد الحادث، تم "إجراء تعديلات" لتحسين دقة إطلاق النار، وتم توضيح قواعد إطلاق النار بالقرب من الأماكن الدينية والمباني المدنية الأخرى.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "في الأيام الأخيرة الماضية، جرى تنسيق زيارة لوفد من البطاركة اليونانيين واللاتينيين، لزيارة الكنيسة اللاتينية في قطاع غزة، والتنسيق لإجلاء الجرحى من الحادث لتلقي العلاج الطبي".
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بابا الفاتيكان الجديد والرئيس الفلسطيني
21 يوليو, 15:43 GMT
وكانت البطريركية اللاتينية في القدس، قد أعلنت في وقت سابق، أن "هجومًا استهدف كنيسة العائلة المقدسة في غزة، أسفر عن إصابات بينها كاهن الرعية جبرائيل رومانيللي، وألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، آنذاك، بمقتل امرأتين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف الكنيسة.

كما أعرب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، عن حزنه العميق إزاء الهجوم الذي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا، مجددًا دعوته لوقف إطلاق النار في القطاع.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط شظايا إحدى قذائفه على كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة
17 يوليو, 22:07 GMT
وقال بابا الفاتيكان، في برقية نشرتها البطريركية اللاتينية في القدس، على موقعها الرسمي: "أعرب قداسة البابا ليو الرابع عشر، عن بالغ حزنه إثر تلقيه نبأ سقوط ضحايا وإصابات جراء الهجوم العسكري على كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، وأكد قداسته لكاهن الرعية الأب غابرييل رومانيللي، ولجميع أبناء الرعية، قربه الروحي وتضامنه العميق في هذه اللحظات العصيبة".

ونددت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بالغارات الإسرائيلية، التي طالت الكنيسة الكاثوليكية في غزة، واصفة إياها بـ"غير المقبولة".

كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لم يتصرف بصورة إيجابية" حول قصف إسرائيلي لكنيسة "دير اللاتين – العائلة المقدسة" الكاثوليكية في غزة، وناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيًا المسألة.
البيت الأبيض: قصف كنيسة غزة أغضب ترامب
قتلى وجرحى بعد هجوم إسرائيلي على كنيسة كاثوليكية في غزة
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