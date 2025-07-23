الداخلية السورية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر"

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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
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صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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11:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
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مدار الليل والنهار
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183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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عرب بوينت بودكاست
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الداخلية السورية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر"
الداخلية السورية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر"
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء "ما يشاع عن عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T10:54+0000
2025-07-23T10:54+0000
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وقالت الداخلية السورية، في بيان لها، إن "هذه شائعات عارية تماما عن الصحة"، مؤكدة أن "خروج العائلات من السويداء هو وضع مؤقت".وأضاف البيان أن "العودة لهذه العائلات ستكون قريبة"، مؤكدا الالتزام بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن "الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا مؤخرا أدت إلى تفاقم التوترات بين الحكومة السورية والطائفة الدرزية"، داعية "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الالتزام بشكل ملموس بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة السورية.وتدخلت الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إنهاء القتال الذي اندلع بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية، في 13 يوليو / تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20250722/الداخلية-السورية-لـسبوتينك-سيتم-محاسبة-كل-عنصر-ثبت-تورطه-بمخالفات-خلال-أزمة-السويداء-1102913498.html
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أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الداخلية السورية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر"

10:54 GMT 23.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABILمشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء
مشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء "ما يشاع عن عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق".
وقالت الداخلية السورية، في بيان لها، إن "هذه شائعات عارية تماما عن الصحة"، مؤكدة أن "خروج العائلات من السويداء هو وضع مؤقت".
وأضاف البيان أن "العودة لهذه العائلات ستكون قريبة"، مؤكدا الالتزام بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر".
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
الداخلية السورية لـ"سبوتينك": ستتم محاسبة كل عنصر ثبت تورطه بمخالفات خلال أزمة السويداء
أمس, 14:17 GMT
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.
وفي 16 يوليو/ تموز، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مبنى هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق بذريعة حماية الطائفة الدرزية، على الرغم من تصريح السلطات السورية بشأن إدخال قوات إلى السويداء.
وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن "الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا مؤخرا أدت إلى تفاقم التوترات بين الحكومة السورية والطائفة الدرزية"، داعية "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الالتزام بشكل ملموس بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة السورية.
وتدخلت الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إنهاء القتال الذي اندلع بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية، في 13 يوليو / تموز الجاري.
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