https://sarabic.ae/20250723/الداخلية-السورية-ملتزمون-بتنفيذ-اتفاق-السويداء-رغم-خروقات-الطرف-الآخر-1102934765.html
الداخلية السورية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر"
الداخلية السورية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر"
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء "ما يشاع عن عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T10:54+0000
2025-07-23T10:54+0000
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وقالت الداخلية السورية، في بيان لها، إن "هذه شائعات عارية تماما عن الصحة"، مؤكدة أن "خروج العائلات من السويداء هو وضع مؤقت".وأضاف البيان أن "العودة لهذه العائلات ستكون قريبة"، مؤكدا الالتزام بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن "الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا مؤخرا أدت إلى تفاقم التوترات بين الحكومة السورية والطائفة الدرزية"، داعية "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الالتزام بشكل ملموس بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة السورية.وتدخلت الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إنهاء القتال الذي اندلع بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية، في 13 يوليو / تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20250722/الداخلية-السورية-لـسبوتينك-سيتم-محاسبة-كل-عنصر-ثبت-تورطه-بمخالفات-خلال-أزمة-السويداء-1102913498.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الداخلية السورية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر"
نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء "ما يشاع عن عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق".
وقالت الداخلية السورية، في بيان لها، إن "هذه شائعات عارية تماما عن الصحة"، مؤكدة أن "خروج العائلات من السويداء هو وضع مؤقت".
وأضاف البيان أن "العودة لهذه العائلات ستكون قريبة"، مؤكدا الالتزام بتنفيذ اتفاق السويداء رغم "خروقات الطرف الآخر".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة
، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.
وفي 16 يوليو/ تموز، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مبنى هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق بذريعة حماية الطائفة الدرزية، على الرغم من تصريح السلطات السورية بشأن إدخال قوات إلى السويداء.
وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن "الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا مؤخرا أدت إلى تفاقم التوترات بين الحكومة السورية والطائفة الدرزية"، داعية "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الالتزام بشكل ملموس بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة السورية.
وتدخلت الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار،
الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إنهاء القتال الذي اندلع بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية، في 13 يوليو / تموز الجاري.