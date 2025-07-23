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الكنيست يصوت لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
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المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة لـ"سبوتنيك": تدهور الوضع الإنساني غير مسبوق
المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة لـ"سبوتنيك": تدهور الوضع الإنساني غير مسبوق
سبوتنيك عربي
حذّرت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، من الوضع الإنساني في القطاع، وأكدت أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة من... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T14:20+0000
2025-07-23T14:20+0000
إسرائيل
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
حصري
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وقالت شيريفكو، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المستشفيات في القطاع أفادت بدخول مرضى بشكل متزايد إلى المستشفيات بسبب الإرهاق الشديد الناجم عن نقص الغذاء، فيما ينهار آخرون في الشارع".وتابعت: "قالت السلطات الصحية المحلية أمس، أن أكثر من 12 طفلا وبالغا قد ماتوا بسبب الجوع خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "معدلات سوء التغذية لا تزال مرتفعة".وأوضحت أن "أوامر التهجير، التي كان آخرها في دير البلح، تقيّد عمليات الأمم المتحدة وشركائها بشدة، وتدفع الناس إلى منطقة آخذة في التقلص من أراضي غزة".وصرحت المسؤولة الأممية بأن "الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون الدعوة إلى زيادة إمكانية الوصول لسكان القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود إلى غزة، مع توفير جميع أنواع الحماية للمدنيين".وأعلنت وكالة الـ"أونروا"، اليوم الأربعاء، وفاة أطفال وكبار في السن في قطاع غزة، بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات نتيجة استفحال الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.وقالت الـ"أونروا"، في بيان لها، إن "الناس في غزة، بمن فيهم موظفو الأونروا، يُغمى عليهم بسبب الجوع والتجويع الشديدين"، مضيفة أن "الناس، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، يموتون بسبب سوء التغذية الحاد".وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250723/الأونروا-تعلن-وفاة-أطفال-وكبار-بسبب-سوء-التغذية-الحاد-في-غزة-1102930039.html
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إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حصري
إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حصري

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة لـ"سبوتنيك": تدهور الوضع الإنساني غير مسبوق

14:20 GMT 23.07.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIأولغا شيريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة
أولغا شيريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
حذّرت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، من الوضع الإنساني في القطاع، وأكدت أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور.
وقالت شيريفكو، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المستشفيات في القطاع أفادت بدخول مرضى بشكل متزايد إلى المستشفيات بسبب الإرهاق الشديد الناجم عن نقص الغذاء، فيما ينهار آخرون في الشارع".
وتابعت: "قالت السلطات الصحية المحلية أمس، أن أكثر من 12 طفلا وبالغا قد ماتوا بسبب الجوع خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "معدلات سوء التغذية لا تزال مرتفعة".
وأوضحت أن "أوامر التهجير، التي كان آخرها في دير البلح، تقيّد عمليات الأمم المتحدة وشركائها بشدة، وتدفع الناس إلى منطقة آخذة في التقلص من أراضي غزة".

واستطردت: "اليوم، أكثر من 87% من قطاع غزة، إما خاضع لأوامر التهجير أو في مناطق عسكرية، والإمدادات التي تدخل شحيحة للغاية، والتقارير عن مقتل أشخاص أثناء محاولتهم الحصول على الإمدادات تكاد تكون يومية".

وصرحت المسؤولة الأممية بأن "الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون الدعوة إلى زيادة إمكانية الوصول لسكان القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود إلى غزة، مع توفير جميع أنواع الحماية للمدنيين".
وأعلنت وكالة الـ"أونروا"، اليوم الأربعاء، وفاة أطفال وكبار في السن في قطاع غزة، بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات نتيجة استفحال الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.
طائرات أطفال غزة الورقية تتفوق على الطائرات الإسرائيلية وتلون سماء خان يونس بعلم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
"الأونروا" تعلن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد في غزة
08:12 GMT
وقالت الـ"أونروا"، في بيان لها، إن "الناس في غزة، بمن فيهم موظفو الأونروا، يُغمى عليهم بسبب الجوع والتجويع الشديدين"، مضيفة أن "الناس، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، يموتون بسبب سوء التغذية الحاد".

وأكد البيان أنه "تم تجويع الناس في غزة"، مشيرًا إلى أنه "لدى الأونروا وحدها آلاف الشاحنات في الدول المجاورة تنتظر دخول غزة، منذ أن حظرت السلطات الإسرائيلية دخولها، في شهر مارس (آذار) الماضي".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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