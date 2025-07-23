https://sarabic.ae/20250723/المتحدثة-باسم-مكتب-الأمم-المتحدة-للشؤون-الإنسانية-بغزة-لـسبوتنيك-تدهور-الوضع-الإنساني-غير-مسبوق-1102951607.html

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة لـ"سبوتنيك": تدهور الوضع الإنساني غير مسبوق

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة لـ"سبوتنيك": تدهور الوضع الإنساني غير مسبوق

سبوتنيك عربي

حذّرت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، من الوضع الإنساني في القطاع، وأكدت أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة من... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T14:20+0000

2025-07-23T14:20+0000

2025-07-23T14:20+0000

إسرائيل

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

منظمة الأمم المتحدة

حصري

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وقالت شيريفكو، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المستشفيات في القطاع أفادت بدخول مرضى بشكل متزايد إلى المستشفيات بسبب الإرهاق الشديد الناجم عن نقص الغذاء، فيما ينهار آخرون في الشارع".وتابعت: "قالت السلطات الصحية المحلية أمس، أن أكثر من 12 طفلا وبالغا قد ماتوا بسبب الجوع خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "معدلات سوء التغذية لا تزال مرتفعة".وأوضحت أن "أوامر التهجير، التي كان آخرها في دير البلح، تقيّد عمليات الأمم المتحدة وشركائها بشدة، وتدفع الناس إلى منطقة آخذة في التقلص من أراضي غزة".وصرحت المسؤولة الأممية بأن "الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون الدعوة إلى زيادة إمكانية الوصول لسكان القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود إلى غزة، مع توفير جميع أنواع الحماية للمدنيين".وأعلنت وكالة الـ"أونروا"، اليوم الأربعاء، وفاة أطفال وكبار في السن في قطاع غزة، بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات نتيجة استفحال الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.وقالت الـ"أونروا"، في بيان لها، إن "الناس في غزة، بمن فيهم موظفو الأونروا، يُغمى عليهم بسبب الجوع والتجويع الشديدين"، مضيفة أن "الناس، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، يموتون بسبب سوء التغذية الحاد".وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250723/الأونروا-تعلن-وفاة-أطفال-وكبار-بسبب-سوء-التغذية-الحاد-في-غزة-1102930039.html

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إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حصري