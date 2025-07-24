https://sarabic.ae/20250724/إعلام-روبيو-يضغط-على-ترامب-لاتخاذ-موقف-أكثر-صرامة-بشأن-روسيا-1102976384.html
إعلام: روبيو يضغط على ترامب لاتخاذ موقف "أكثر صرامة" بشأن روسيا
إعلام: روبيو يضغط على ترامب لاتخاذ موقف "أكثر صرامة" بشأن روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ موقف "أكثر صرامة" تجاه روسيا وفنزويلا... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T07:25+0000
2025-07-24T07:25+0000
2025-07-24T07:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094710652_0:0:2862:1611_1920x0_80_0_0_0f2e52ab6812c1d651137fb71b7817a1.jpg
وقالت التقارير: "كان متسقا بشكل مدهش في بعض القضايا المهمة... لم يتخل عن قيمه فحسب، بل دافع عنها أيضا، ما أجبر ترامب على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه دول مثل الصين وإيران وروسيا وفنزويلا".وأوضحت أن "النقاد يتهمون روبيو بالانتهازية ، قائلين إنه تخلى بسخرية عن معتقداته الأساسية من أجل التقدم في حياته المهنية. وبالتالي، فإن آمال روبيو في أن يصبح المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2028 تستند إلى الحصول على الدعم وتسخير نفس الشعور بالاستياء الذي جلب ترامب إلى البيت الأبيض في عامي 2016 و 2024".وأضافت "فاينانشال تايمز" أن روبيو، فور انضمامه إلى الإدارة الأمريكية، بدأ باتباع سياسات تختلف عن آرائه السابقة بشأن أهمية القوة الناعمة الأمريكية والموقف الإيجابي تجاه المهاجرين. وأشارت الصحيفة، كمثال على ذلك، إلى إعادة التنظيم الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتشديد الخطاب تجاه المهاجرين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف، مشيرا إلى أن أوروبا ستتحمل جميع التكاليف.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن خطة ترامب هي "عمل تجاري". من ناحية أخرى، تعلن أوروبا عن استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشتريات الأسلحة من أجل إثارة استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا خلافات حول من سيدفع. في حين رفضت فرنسا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمجر بالفعل المشاركة في المشتريات.ترامب: الولايات المتحدة بصدد إتمام صفقة تجارية مع الصينالخارجية الأمريكية: روبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على شركات النفط في كردستان
https://sarabic.ae/20250713/الخارجية-الروسية-القضية-الأوكرانية-أولوية-في-الاجتماع-بين-لافروف-وروبيو-1102655509.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094710652_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fbc83a5d0e1c2aae0f4edb769310542f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
إعلام: روبيو يضغط على ترامب لاتخاذ موقف "أكثر صرامة" بشأن روسيا
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ موقف "أكثر صرامة" تجاه روسيا وفنزويلا وإيران والصين.
وقالت التقارير: "كان متسقا بشكل مدهش في بعض القضايا المهمة... لم يتخل عن قيمه فحسب، بل دافع عنها أيضا، ما أجبر ترامب على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه دول مثل الصين وإيران وروسيا وفنزويلا".
وتشير التقارير إلى أن روبيو، بعد أن تولى منصب وزير الخارجية، غير موقفه بشكل كبير من الموضوعات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية، على سبيل المثال، تخلى عن فكرة ما يسمى بالقوة الناعمة. وتشير الصحيفة إلى أن ثبات مواقفه من روسيا والصين وإيران ليس أكثر من استثناء نادر.
وأوضحت أن "النقاد يتهمون روبيو بالانتهازية ، قائلين إنه تخلى بسخرية عن معتقداته الأساسية من أجل التقدم في حياته المهنية. وبالتالي، فإن آمال روبيو في أن يصبح المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2028 تستند إلى الحصول على الدعم وتسخير نفس الشعور بالاستياء الذي جلب ترامب إلى البيت الأبيض في عامي 2016 و 2024".
وأضافت "فاينانشال تايمز" أن روبيو، فور انضمامه إلى الإدارة الأمريكية، بدأ باتباع سياسات تختلف عن آرائه السابقة بشأن أهمية القوة الناعمة الأمريكية والموقف الإيجابي تجاه المهاجرين. وأشارت الصحيفة، كمثال على ذلك، إلى إعادة التنظيم الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتشديد الخطاب تجاه المهاجرين.
في الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف"، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب الرسوم الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى، في حال لم يتم ذلك.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف
، مشيرا إلى أن أوروبا ستتحمل جميع التكاليف.
ووفقا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن خطة ترامب هي "عمل تجاري". من ناحية أخرى، تعلن أوروبا عن استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشتريات الأسلحة من أجل إثارة استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا خلافات حول من سيدفع. في حين رفضت فرنسا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمجر بالفعل المشاركة في المشتريات.