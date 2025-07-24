https://sarabic.ae/20250724/الحوثي-لدول-جوار-اليمن-افتحوا-المنافذ-وسنتحرك-بالآلاف-لنصرة-فلسطين-1102998023.html
الحوثي لدول جوار اليمن: افتحوا المنافذ وسنتحرك بالآلاف لنصرة فلسطين
الحوثي لدول جوار اليمن: افتحوا المنافذ وسنتحرك بالآلاف لنصرة فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن "الدعم العسكري لغزة لا يزال مستمراط، مؤكدًا تنفيذ "11 هجوما خلال هذا الأسبوع، باستخدام صواريخ فرط... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-24T14:58+0000
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وشدد الحوثي، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة"، اليوم الخميس، على "استمرار إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات)"، الذي قال إن تعطيله "يكبّد إسرائيل خسائر كبيرة"، على حد قوله.وقال زعيم الجماعة إنه يناشد الدول، التي تفصل اليمن جغرافيا عن الأراضي الفلسطينية، "فتح المعابر أمام اليمنيين الراغبين في التحرك لنصرة الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "مئات الآلاف على استعداد للمشاركة ميدانيا في محاربة إسرائيل في غزة".وأضاف الحوثي أن "اليمن نفذ منذ بداية الإسناد لقطاع غزة، 1679 عملية هجومية ضد إسرائيل، باستخدام صواريخ ومسيرات وزوارق، رغم تعرض البلاد لـ2843 غارة جوية وقصف بحري من قبل قوات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى"، بحسب قوله.وأشار الحوثي إلى سعي جماعته لـ"تطوير القدرات العسكرية وزيادة فاعلية الردع"، مشيدًا بدور علماء اليمن في التعبئة، وقال إن "برامج التدريب شملت أكثر من مليون و7 آلاف متدرب".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250619/زعيم-أنصار-الله-المعركة-واحدة-من-غزة-إلى-طهران-1101834573.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن
الحوثي لدول جوار اليمن: افتحوا المنافذ وسنتحرك بالآلاف لنصرة فلسطين
أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن "الدعم العسكري لغزة لا يزال مستمراط، مؤكدًا تنفيذ "11 هجوما خلال هذا الأسبوع، باستخدام صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة ضد مواقع داخل فلسطين المحتلة (إسرائيل)".
وشدد الحوثي، في تصريحات نقلتها قناة
"المسيرة"، اليوم الخميس، على "استمرار إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات)"، الذي قال إن تعطيله "يكبّد إسرائيل خسائر كبيرة"، على حد قوله.
وقال زعيم الجماعة إنه يناشد الدول، التي تفصل اليمن جغرافيا عن الأراضي الفلسطينية، "فتح المعابر أمام اليمنيين الراغبين في التحرك لنصرة الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "مئات الآلاف على استعداد للمشاركة ميدانيا في محاربة إسرائيل في غزة".
وأضاف الحوثي أن "اليمن نفذ منذ بداية الإسناد
لقطاع غزة، 1679 عملية هجومية ضد إسرائيل، باستخدام صواريخ ومسيرات وزوارق، رغم تعرض البلاد لـ2843 غارة جوية وقصف بحري من قبل قوات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى"، بحسب قوله.
وأشار الحوثي إلى سعي جماعته لـ"تطوير القدرات العسكرية
وزيادة فاعلية الردع"، مشيدًا بدور علماء اليمن في التعبئة، وقال إن "برامج التدريب شملت أكثر من مليون و7 آلاف متدرب".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.