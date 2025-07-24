تقرير: وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية السوري في باريس

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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
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مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
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https://sarabic.ae/20250724/تقرير-وزير-إسرائيلي-يلتقي-بوزير-الخارجية-السوري-في-باريس-1102989240.html
تقرير: وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية السوري في باريس
تقرير: وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية السوري في باريس
سبوتنيك عربي
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيلتقي مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:59+0000
2025-07-24T11:59+0000
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وادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن ديرمر سوف يلتقي بالشيباني وبمبعوث ترامب إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، في العاصمة الفرنسية باريس.فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية في السياق نفسه عن مصدر مطلع - لم تذكر - أن اللقاء سيعقد بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات أمنية من شأنها منع تجدد الصراع على الحدود بين سوريا إسرائيل.وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250722/إعلام-لقاء-متوقع-بين-مسؤولين-إسرائيليين-وسوريين-وأمريكيين-1102920694.html
إسرائيل
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

تقرير: وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية السوري في باريس

11:59 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudaniوزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبر
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيلتقي مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري.
وادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن ديرمر سوف يلتقي بالشيباني وبمبعوث ترامب إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، في العاصمة الفرنسية باريس.
فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية في السياق نفسه عن مصدر مطلع - لم تذكر - أن اللقاء سيعقد بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات أمنية من شأنها منع تجدد الصراع على الحدود بين سوريا إسرائيل.
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
إعلام: لقاء متوقع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين وأمريكيين
22 يوليو, 18:35 GMT
وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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