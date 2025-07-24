https://sarabic.ae/20250724/تقرير-وزير-إسرائيلي-يلتقي-بوزير-الخارجية-السوري-في-باريس-1102989240.html
تقرير: وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية السوري في باريس
تقرير: وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية السوري في باريس
سبوتنيك عربي
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيلتقي مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:59+0000
2025-07-24T11:59+0000
2025-07-24T11:59+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100698975_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2db34ab9cc1c9e3642d9204d1bfdd6ce.jpg
وادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن ديرمر سوف يلتقي بالشيباني وبمبعوث ترامب إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، في العاصمة الفرنسية باريس.فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية في السياق نفسه عن مصدر مطلع - لم تذكر - أن اللقاء سيعقد بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات أمنية من شأنها منع تجدد الصراع على الحدود بين سوريا إسرائيل.وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250722/إعلام-لقاء-متوقع-بين-مسؤولين-إسرائيليين-وسوريين-وأمريكيين-1102920694.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100698975_68:0:1500:1074_1920x0_80_0_0_c699803627908b0e22695d2cb242ece5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
تقرير: وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية السوري في باريس
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيلتقي مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري.
وادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن ديرمر سوف يلتقي بالشيباني وبمبعوث ترامب إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، في العاصمة الفرنسية باريس.
فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية في السياق نفسه عن مصدر مطلع - لم تذكر - أن اللقاء سيعقد بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات أمنية
من شأنها منع تجدد الصراع على الحدود بين سوريا إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق
ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.