https://sarabic.ae/20250724/خبير-عسكري-القوات-الروسية-تتوغل-بعمق-6-كيلومترات-في-مقاطعة-خاركوف-1102977344.html
خبير عسكري: القوات الروسية تتوغل بعمق 6 كيلومترات في مقاطعة خاركوف
خبير عسكري: القوات الروسية تتوغل بعمق 6 كيلومترات في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره أن القوات الروسية، توغلت في مقاطعة خاركوف بعمق ستة كيلومترات في منطقة ميلوفي. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T07:53+0000
2025-07-24T07:53+0000
2025-07-24T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو: "في منطقة ميلوفي في مقاطعة خاركوف، تمكن جنودنا من التقدم شمالاً وجنوباً. ويبلغ مدى اختراق دفاعات العدو حالياً نحو 6 كيلومترات، وعرض الجبهة نحو 7 كيلومترات".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت التشكيلات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي خاركوف وسومي، وخسر كييف ما يصل إلى 130 عسكريا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".خبير عسكري: القوات الروسية تحقق اختراقا نوعيا للدفاعات الأوكرانية في دونيتسكالقوات الأوكرانية تفر وتتخلى عن معداتها العسكرية قرب كوبيانسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250527/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يكثف-الهجمات-بالمسيرات-والصواريخ-الغربية-بهدف-تعطيل-المفاوضات-1101007679.html
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روسيا, العالم
خبير عسكري: القوات الروسية تتوغل بعمق 6 كيلومترات في مقاطعة خاركوف
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره أن القوات الروسية، توغلت في مقاطعة خاركوف بعمق ستة كيلومترات في منطقة ميلوفي.
وقال ماروتشكو: "في منطقة ميلوفي في مقاطعة خاركوف، تمكن جنودنا من التقدم شمالاً وجنوباً. ويبلغ مدى اختراق دفاعات العدو حالياً نحو 6 كيلومترات، وعرض الجبهة نحو 7 كيلومترات".
وأكد أنه من الممكن الحديث عن توسيع "رأس الجسر" في هذه المنطقة لتعزيز تقدم القوات الروسية. علاوة على ذلك، ونتيجةً لهذا الاختراق، تمكنت القوات المسلحة الروسية من اجتياز نهر فيرخنيايا دفوريتشنايا والتمركز على ضفته الغربية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت التشكيلات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي خاركوف وسومي، وخسر كييف ما يصل إلى 130 عسكريا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".