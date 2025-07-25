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الأمم المتحدة: أكثر من 1.3 مليون سوداني عادوا إلى ديارهم رغم المخاطر المستمرة
الأمم المتحدة: أكثر من 1.3 مليون سوداني عادوا إلى ديارهم رغم المخاطر المستمرة
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون سوداني، بينهم مليون نازح داخليا، عادوا إلى مناطقهم الأصلية رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".وأكدت المنظمة الدولية أن النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، ما تسبب في أزمة إنسانية وصفها مسؤولون أمميون بأنها "الأكثر تدميرا في العالم".وأشار مامادو ديان بالدي، المنسق الإقليمي للأزمة في السودان بمفوضية اللاجئين، إلى أن "أعدادا متزايدة من النازحين قرروا العودة إلى ديارهم"، لافتًا إلى أن "مليون نازح داخليًا عادوا في الأشهر الأخيرة".وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن العودة الجماعية بدأت أواخر عام 2024، لكن الغالبية العظمى من العائدين (320 ألفًا) توجهوا إلى مناطقهم الأصلية، منذ يناير/ كانون الثاني 2025.يشار إلى أنه رغم توقف القتال في بعض المناطق، حذّرت الأمم المتحدة من أن الظروف لا تزال "محفوفة بالمخاطر"، حيث يعود النازحون واللاجئون "دون أي ممتلكات تقريبا".وتشهد ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، الأكثر تضررا من الحرب، تدميرا شبه كامل للبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات التي تحوّل بعضها إلى ملاجئ جماعية.وتتوقع الأمم المتحدة عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم، بحلول نهاية العام الحالي، لكن البلبيسي شدد على أن "ذلك يعتمد على تحسن الأوضاع الأمنية واستئناف الخدمات الأساسية".وفي ظل النقص الحاد في التمويل الإنساني، دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم المالي بشكل عاجل، خاصة مع استمرار وجود نحو 10 ملايين نازح داخل السودان، بينهم 7.7 مليون شخص، نزحوا بسبب النزاع الحالي.
https://sarabic.ae/20250724/الإمارات-نعمل-مع-الشركاء-لإحلال-السلام-في-السودان-1103006141.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

الأمم المتحدة: أكثر من 1.3 مليون سوداني عادوا إلى ديارهم رغم المخاطر المستمرة

20:43 GMT 25.07.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون سوداني، بينهم مليون نازح داخليا، عادوا إلى مناطقهم الأصلية رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب الحرب الدائرة منذ أبريل/ نيسان 2023.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأكدت المنظمة الدولية أن النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، ما تسبب في أزمة إنسانية وصفها مسؤولون أمميون بأنها "الأكثر تدميرا في العالم".
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وأشار مامادو ديان بالدي، المنسق الإقليمي للأزمة في السودان بمفوضية اللاجئين، إلى أن "أعدادا متزايدة من النازحين قرروا العودة إلى ديارهم"، لافتًا إلى أن "مليون نازح داخليًا عادوا في الأشهر الأخيرة".

من جانبه، أوضح عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، أن "أكبر موجات العودة بدأت مطلع العام الجاري، بينما استؤنفت التدفقات نحو العاصمة الخرطوم تدريجيًا، منذ مارس (آذار) الماضي".

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن العودة الجماعية بدأت أواخر عام 2024، لكن الغالبية العظمى من العائدين (320 ألفًا) توجهوا إلى مناطقهم الأصلية، منذ يناير/ كانون الثاني 2025.
يشار إلى أنه رغم توقف القتال في بعض المناطق، حذّرت الأمم المتحدة من أن الظروف لا تزال "محفوفة بالمخاطر"، حيث يعود النازحون واللاجئون "دون أي ممتلكات تقريبا".
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وتشهد ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، الأكثر تضررا من الحرب، تدميرا شبه كامل للبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات التي تحوّل بعضها إلى ملاجئ جماعية.
وأشار البيان إلى أن العديد من العائدين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية بسبب فقدان الوثائق المدنية، كما أنهم معرضون لمخاطر الذخائر غير المنفجرة والعنف الجنسي.
وتتوقع الأمم المتحدة عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم، بحلول نهاية العام الحالي، لكن البلبيسي شدد على أن "ذلك يعتمد على تحسن الأوضاع الأمنية واستئناف الخدمات الأساسية".
وفي ظل النقص الحاد في التمويل الإنساني، دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم المالي بشكل عاجل، خاصة مع استمرار وجود نحو 10 ملايين نازح داخل السودان، بينهم 7.7 مليون شخص، نزحوا بسبب النزاع الحالي.
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