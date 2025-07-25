السفير الصيني في مصر: جيشنا ينفذ فكر الرئيس ليكون جاهزا لسحق الممارسات الانفصالية
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني
© AP Photo / Kin Cheung
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صرح السفير الصيني في مصر، لياو ليتشيانغ، بأن جيش التحرير الشعبي الصيني، "يطبّق بثبات فكر الرئيس شي جين بينغ، حول تقوية الجيش، ليكون جاهزا للاستجابة لنداء الحزب والشعب والدفاع عن مصالح الوطن ومنع وسحق جميع الممارسات الانفصالية على نحو فعال في أي وقت".
وجاءت تصريحات السفير الصيني، خلال الاحتفال بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، والتي أكد خلالها أن "مصر والصين، من البلدان الحضارية العريقة، ظلتا شريكين استراتيجيين يتبادلان الدعم مع بعضهما بعضا، ويتشاركان في السرّاء والضرّاء على مدى قرابة 70 عاما، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما"، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
ولفت السفير لياو إلى أن "العلاقات الصينية المصرية، تشهد تطورا مزدهرا، حيث تترسخ الصداقة التاريخية باستمرار، وتتعمق الثقة السياسية المتبادلة باطراد، ويحقق التعاون العملي نتائج مثمرة، ويتوثق التنسيق في المحافل المتعددة الأطراف، ما شكّل نموذجا يحتذى به للتضامن وتقوية الذات والتعاون المتبادل المنفعة والكسب المشترك والمساندة المتبادلة بين الدول النامية الكبيرة".
ولفت السفير لياو إلى أن "العلاقات الصينية المصرية، تشهد تطورا مزدهرا، حيث تترسخ الصداقة التاريخية باستمرار، وتتعمق الثقة السياسية المتبادلة باطراد، ويحقق التعاون العملي نتائج مثمرة، ويتوثق التنسيق في المحافل المتعددة الأطراف، ما شكّل نموذجا يحتذى به للتضامن وتقوية الذات والتعاون المتبادل المنفعة والكسب المشترك والمساندة المتبادلة بين الدول النامية الكبيرة".
وشدد لياو ليتشيانغ، على أن "الاحتفال بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، يعد استعراضا لـ98 عاما من مسيرة الكفاح العظيم، حيث حقق الجيش الشعبي الصيني إنجازات خالدة تحت القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، بعد الدخول إلى العصر الجديد".
وأكد السفير الصيني في مصر، أن "العام الحالي، يصادف الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة العالمية ضد الفاشية"، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد شدد على أن "التاريخ هو أفضل كتاب تعليمي وأفضل دواء منبّه".
21 يوليو, 05:28 GMT
وأوضح السفير الصيني في مصر أن "تعزيز أسس السلام لا يتم إلا من خلال حفظ التاريخ والاعتراف به"، مؤكدًا التزام الصين الثابت بالتنمية السلمية كاستراتيجية وطنية. وأضاف أن بلاده "تعمل جنبًا إلى جنب مع مصر ودول العالم لبناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية المعقدة والمتغيرة".
كما دعا لياو إلى "الحفاظ على المنظومة الدولية، التي تتمحور حول الأمم المتحدة، والنظام القائم على القانون الدولي، مع التمسك بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".
واختتم بالتأكيد على أهمية تطبيق تعددية الأطراف الحقيقية، ورفض أي ممارسات تنمرية أو سياسات تعتمد على القوة، بما يعزز الاستقرار والتعاون الدولي.