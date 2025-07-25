https://sarabic.ae/20250725/السفير-الصيني-في-مصر-جيشنا-ينفذ-فكر-الرئيس-ليكون-جاهزا-لسحق-الممارسات-الانفصالية-1103037378.html

السفير الصيني في مصر: جيشنا ينفذ فكر الرئيس ليكون جاهزا لسحق الممارسات الانفصالية

السفير الصيني في مصر: جيشنا ينفذ فكر الرئيس ليكون جاهزا لسحق الممارسات الانفصالية

سبوتنيك عربي

صرح السفير الصيني في مصر، لياو ليتشيانغ، بأن جيش التحرير الشعبي الصيني، "يطبّق بثبات فكر الرئيس شي جين بينغ، حول تقوية الجيش، ليكون جاهزا للاستجابة لنداء الحزب... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T14:52+0000

2025-07-25T14:52+0000

2025-07-25T14:52+0000

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وجاءت تصريحات السفير الصيني، خلال الاحتفال بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، والتي أكد خلالها أن "مصر والصين، من البلدان الحضارية العريقة، ظلتا شريكين استراتيجيين يتبادلان الدعم مع بعضهما بعضا، ويتشاركان في السرّاء والضرّاء على مدى قرابة 70 عاما، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما"، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".ولفت السفير لياو إلى أن "العلاقات الصينية المصرية، تشهد تطورا مزدهرا، حيث تترسخ الصداقة التاريخية باستمرار، وتتعمق الثقة السياسية المتبادلة باطراد، ويحقق التعاون العملي نتائج مثمرة، ويتوثق التنسيق في المحافل المتعددة الأطراف، ما شكّل نموذجا يحتذى به للتضامن وتقوية الذات والتعاون المتبادل المنفعة والكسب المشترك والمساندة المتبادلة بين الدول النامية الكبيرة".وشدد لياو ليتشيانغ، على أن "الاحتفال بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، يعد استعراضا لـ98 عاما من مسيرة الكفاح العظيم، حيث حقق الجيش الشعبي الصيني إنجازات خالدة تحت القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، بعد الدخول إلى العصر الجديد".وأوضح السفير الصيني في مصر أن "تعزيز أسس السلام لا يتم إلا من خلال حفظ التاريخ والاعتراف به"، مؤكدًا التزام الصين الثابت بالتنمية السلمية كاستراتيجية وطنية. وأضاف أن بلاده "تعمل جنبًا إلى جنب مع مصر ودول العالم لبناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية المعقدة والمتغيرة".واختتم بالتأكيد على أهمية تطبيق تعددية الأطراف الحقيقية، ورفض أي ممارسات تنمرية أو سياسات تعتمد على القوة، بما يعزز الاستقرار والتعاون الدولي.

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