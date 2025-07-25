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خبير: باشينيان يحاول بناء هوية جديدة لأرمينيا يضع نفسه فيها "أبا للأمة"
خبير: باشينيان يحاول بناء هوية جديدة لأرمينيا يضع نفسه فيها "أبا للأمة"
سبوتنيك عربي
علّق داركو دجوغو، الأستاذ في كلية اللاهوت الأرثوذكسية في جامعة القديس باسيليوس في شرق سراييفو (جمهورية صرب البوسنة، البوسنة والهرسك)، على قضية رجل الأعمال... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T10:27+0000
2025-07-25T10:27+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أرمينيا
العالم
نيكول باشينيان
أخبار الأرمن
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وقال دجوغو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك صربيا" تعليقا على الوضع المحيط بالكنيسة الرسولية الأرمنية، بالإضافة إلى قضية رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان: "يواصل الرئيس الأرميني نيكول باشينيان، مشروعه لبناء هوية أرمينية جديدة، يرى فيها نفسه على الأرجح "أبًا للأمة"، نوعًا من أتاتورك جديد، مصلح هدم جوانب قديمة، منسية أو يصعب فهمها، من الكنيسة والمجتمع، واستبدلها بما يفترض أنه "بديهي".ويرى دجوغو أن باشينيان يفعل هذا فقط لإيجاد مبرر جديد لسلطته وأفعاله. ولهذا السبب اقترح تعديل ميثاق الكنيسة الرسولية الأرمنية، مما يسمح بعزل البطريرك الأعلى غاريكين الثاني. ويبرر باشينيان تغيير الميثاق بأنه يزعم أن ميثاق الكنيسة مكتوب بلغة غير مفهومة.ويعتقد دجوغو أن باشينيان متستر وراء ما يسمى "ديمقرطة اللغة والكنيسة"، يريد في الواقع إخفاء نيته، وتابع: "ففي نظام صنع القرار الجديد، ينبغي أن يكون الدور الرئيسي لسلطة الدولة الأرمنية، أي سلطته الشخصية، بما في ذلك انتخاب البطريرك وتشكيل هوية أرمينية جديدة".وأشار دجوغو إلى أن "هذا بالفعل حدث مع اللغة السلافية الكنسية في أوكرانيا. كانت إحدى الخطوات الأولى لأكرنة الكنيسة إما الاستيلاء على الكنائس الرسمية أو احتلال رعايا بأكملها. وكان أول ما فعلوه هو مهاجمة اللغة السلافية الكنسية، فتم تنفيذ الأكرنة والديمقراطية الوهمية، ودمرت المؤسسات القانونية واللغوية العريقة لإدخال شيء جديد".ويختتم دجوغو قائلاً: "غالبًا ما توجد في المجتمع طبقة من السكان ذوي التعليم الزائف، ولكن ذوي الأخلاق السيئة، يعتقدون أن الماضي كله يجب أن يترك في طي النسيان، ويغطى بالتراب، ويستبدل بـ"مستقبل أوروبي مشرق" أو ما شابه. لن أتفاجأ إذا حاول باشينيان الاعتماد عليهم".ويعتقد دجوغو أنه من الصعب التنبؤ بنهاية هذا المسار. ويفترض أن باشينيان سيواجه مقاومة شديدة، لكنه قد يجد أيضًا دعمًا من بعض شرائح المجتمع.إعلام إسباني: باشينيان يتخلى عن أراض لصالح مشروع أمريكي مدعوم بقوات خاصةخبير: باشينيان بمهاجمته الكنيسة يدمر التعددية الروحية والثقافية في أرمينيا
https://sarabic.ae/20250716/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-باشينيان-يحاول-التقليل-من-دور-الكنيسة-1102721057.html
https://sarabic.ae/20250709/باحث-في-العلاقات-الدولية-باشينيان-يحارب-طواحين-الهواء-ويقود-الشعب-الأرمني-نحو-المجهول--1102511817.html
https://sarabic.ae/20250717/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-يدعو-باشينيان-إلى-الاستقالة-من-منصبه-1102760530.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أرمينيا, العالم, نيكول باشينيان, أخبار الأرمن, الأرمن
حصري, تقارير سبوتنيك, أرمينيا, العالم, نيكول باشينيان, أخبار الأرمن, الأرمن

خبير: باشينيان يحاول بناء هوية جديدة لأرمينيا يضع نفسه فيها "أبا للأمة"

10:27 GMT 25.07.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
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علّق داركو دجوغو، الأستاذ في كلية اللاهوت الأرثوذكسية في جامعة القديس باسيليوس في شرق سراييفو (جمهورية صرب البوسنة، البوسنة والهرسك)، على قضية رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان، والوضع المحيط بالكنيسة الرسولية الأرمنية.
وقال دجوغو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك صربيا" تعليقا على الوضع المحيط بالكنيسة الرسولية الأرمنية، بالإضافة إلى قضية رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان: "يواصل الرئيس الأرميني نيكول باشينيان، مشروعه لبناء هوية أرمينية جديدة، يرى فيها نفسه على الأرجح "أبًا للأمة"، نوعًا من أتاتورك جديد، مصلح هدم جوانب قديمة، منسية أو يصعب فهمها، من الكنيسة والمجتمع، واستبدلها بما يفترض أنه "بديهي".
ويرى دجوغو أن باشينيان يفعل هذا فقط لإيجاد مبرر جديد لسلطته وأفعاله. ولهذا السبب اقترح تعديل ميثاق الكنيسة الرسولية الأرمنية، مما يسمح بعزل البطريرك الأعلى غاريكين الثاني. ويبرر باشينيان تغيير الميثاق بأنه يزعم أن ميثاق الكنيسة مكتوب بلغة غير مفهومة.
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وتابع دجوغو قائلاً: "منذ منتصف القرن الرابع وحتى يومنا هذا، تعتبر هذه اللغة اللغة الكلاسيكية والطقوسية والإدارية في أرمينيا. ومن المنطقي أن تكتب قوانين الكنيسة بهذه اللغة في ثقافة وشعب يسعيان جاهدين للحفاظ على استمرارية الماضي".
ويعتقد دجوغو أن باشينيان متستر وراء ما يسمى "ديمقرطة اللغة والكنيسة"، يريد في الواقع إخفاء نيته، وتابع: "ففي نظام صنع القرار الجديد، ينبغي أن يكون الدور الرئيسي لسلطة الدولة الأرمنية، أي سلطته الشخصية، بما في ذلك انتخاب البطريرك وتشكيل هوية أرمينية جديدة".
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ووفقًا لدجوغو، فإن هذه الهوية تعني قطيعة مع ما كان قائمًا منذ قرون، مع الوعي الذاتي الأرمني التقليدي.
وأشار دجوغو إلى أن "هذا بالفعل حدث مع اللغة السلافية الكنسية في أوكرانيا. كانت إحدى الخطوات الأولى لأكرنة الكنيسة إما الاستيلاء على الكنائس الرسمية أو احتلال رعايا بأكملها. وكان أول ما فعلوه هو مهاجمة اللغة السلافية الكنسية، فتم تنفيذ الأكرنة والديمقراطية الوهمية، ودمرت المؤسسات القانونية واللغوية العريقة لإدخال شيء جديد".
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ويختتم دجوغو قائلاً: "غالبًا ما توجد في المجتمع طبقة من السكان ذوي التعليم الزائف، ولكن ذوي الأخلاق السيئة، يعتقدون أن الماضي كله يجب أن يترك في طي النسيان، ويغطى بالتراب، ويستبدل بـ"مستقبل أوروبي مشرق" أو ما شابه. لن أتفاجأ إذا حاول باشينيان الاعتماد عليهم".
ويعتقد دجوغو أنه من الصعب التنبؤ بنهاية هذا المسار. ويفترض أن باشينيان سيواجه مقاومة شديدة، لكنه قد يجد أيضًا دعمًا من بعض شرائح المجتمع.
إعلام إسباني: باشينيان يتخلى عن أراض لصالح مشروع أمريكي مدعوم بقوات خاصة
خبير: باشينيان بمهاجمته الكنيسة يدمر التعددية الروحية والثقافية في أرمينيا
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