عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله: التضامن العالمي حرر المناضل الأممي بعد 41 عاما من الظلم

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
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هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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نبض افريقيا
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لقاء سبوتنيك
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حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
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ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
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مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
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مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
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https://sarabic.ae/20250725/عضو-الحملة-الوطنية-لتحرير-جورج-عبد-الله-التضامن-العالمي-حرر-المناضل-الأممي-بعد-41-عاما-من-الظلم-1103039222.html
عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله: التضامن العالمي حرر المناضل الأممي بعد 41 عاما من الظلم
عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله: التضامن العالمي حرر المناضل الأممي بعد 41 عاما من الظلم
سبوتنيك عربي
تناولت عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله، المحامية فداء عبد الفتاح، توقيت إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن "حركة التضامن العالمي هي التي أوصلت المناضل الأممي... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T16:38+0000
2025-07-25T16:38+0000
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وأوضحت عبد الفتاح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تنامي الحركات المطالِبة بإطلاق سراحه على امتداد العالم، والتركيز المتزايد على القضية الفلسطينية، خاصة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت من الأسباب الأساسية التي أعادت تحريك الملف وأوصلته إلى هذه الخواتيم"، مؤكدة أن "النضال لم يكن مرتبطًا بشخصه فقط، بل بقضايا الحق والعدالة". واعتبرت أن "الاستمرار في احتجازه شكّل عبئا على السلطة القضائية الفرنسية، بسبب الانتهاكات التي مورست بحقه على مدى 41 عاما، في ملف قضائي فارغ، ما دفع القضاء الفرنسي إلى التحرر من هذا الملف باتخاذ قرار الإفراج، للتخلّص من وصمة العار التي لاحقته طيلة هذه السنوات".ورأت عضو الحملة الوطنية أن "القانون لم يُحترم في هذا الملف، بحسب شهادة مسؤولين فرنسيين، والإبقاء على جورج عبد الله، بعد انتهاء محكوميته لعقد من الزمن يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء الفرنسي"، وأضافت أن "الدول التي أسّست الشرعات الدولية لحقوق الإنسان، هي أول من انتهكها، ولن تبقى بمنأى عن ردود الفعل". وعن "استقلالية" القرار السياسي الفرنسي، لفتت فداء عبد الفتاح إلى وجود تباين داخل الإدارة الفرنسية، وأشارت إلى أن "التحركات الشعبية الأخيرة لعبت دورا أساسيا في الإفراج عنه، بينما القرار السياسي الرسمي لم يتحرك، بل تقدّم بطلب نقض قرار الإفراج، كإجراء سياسي لإرضاء الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر".وأضافت أن "جورج عبد الله، سيكون بين الناس في الأيام المقبلة، من دون برنامج منسّق"، وقالت: "هو مناضل ومقاوم، ونتخوف عليه من العدو الإسرائيلي، ومن مسؤولية الدولة أن تحميه، لأن سماء لبنان مستباحة، وكذلك أرضه".
https://sarabic.ae/20250725/إسرائيل-تندد-بالإفراج-عن-جورج-عبد-الله-1103038859.html
https://sarabic.ae/20250725/40-عاما-بين-قضبان-برج-إيفل-جورج-عبد-الله-يخرج-من-السجن-في-طريقه-إلى-لبنان-1103019500.html
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حصري, لبنان, العالم العربي
حصري, لبنان, العالم العربي

عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله: التضامن العالمي حرر المناضل الأممي بعد 41 عاما من الظلم

16:38 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوصول الناشط السياسي اللبناني جورج عبد الله إلى بلاده بعد 40 عاما من السجن
وصول الناشط السياسي اللبناني جورج عبد الله إلى بلاده بعد 40 عاما من السجن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
حصري
تناولت عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله، المحامية فداء عبد الفتاح، توقيت إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن "حركة التضامن العالمي هي التي أوصلت المناضل الأممي إلى الحرية".
وأوضحت عبد الفتاح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تنامي الحركات المطالِبة بإطلاق سراحه على امتداد العالم، والتركيز المتزايد على القضية الفلسطينية، خاصة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت من الأسباب الأساسية التي أعادت تحريك الملف وأوصلته إلى هذه الخواتيم"، مؤكدة أن "النضال لم يكن مرتبطًا بشخصه فقط، بل بقضايا الحق والعدالة".
واعتبرت أن "الاستمرار في احتجازه شكّل عبئا على السلطة القضائية الفرنسية، بسبب الانتهاكات التي مورست بحقه على مدى 41 عاما، في ملف قضائي فارغ، ما دفع القضاء الفرنسي إلى التحرر من هذا الملف باتخاذ قرار الإفراج، للتخلّص من وصمة العار التي لاحقته طيلة هذه السنوات".
وصول الناشط السياسي اللبناني جورج عبد الله إلى بلاده بعد 40 عاما من السجن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
إسرائيل تندد بالإفراج عن جورج عبد الله
16:13 GMT
ورأت عضو الحملة الوطنية أن "القانون لم يُحترم في هذا الملف، بحسب شهادة مسؤولين فرنسيين، والإبقاء على جورج عبد الله، بعد انتهاء محكوميته لعقد من الزمن يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء الفرنسي"، وأضافت أن "الدول التي أسّست الشرعات الدولية لحقوق الإنسان، هي أول من انتهكها، ولن تبقى بمنأى عن ردود الفعل".

وأشارت إلى أن "محاكمة جورج عبد الله، والحكم عليه، والإبقاء عليه بعد انتهاء محكوميته، جاءت بقرار سياسي، وأن السلطة القضائية خضعت للإملاءات الأمريكية، بذريعة أن خروجه يشكّل تهديدا للشرق الأوسط، وذلك بسبب وفائه لقضيته الأولى القضية الفلسطينية".

وعن "استقلالية" القرار السياسي الفرنسي، لفتت فداء عبد الفتاح إلى وجود تباين داخل الإدارة الفرنسية، وأشارت إلى أن "التحركات الشعبية الأخيرة لعبت دورا أساسيا في الإفراج عنه، بينما القرار السياسي الرسمي لم يتحرك، بل تقدّم بطلب نقض قرار الإفراج، كإجراء سياسي لإرضاء الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر".
جورج إبراهيم عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
40 عاما بين قضبان "برج إيفل"... جورج عبد الله يخرج من السجن في طريقه إلى لبنان
08:28 GMT

وأكدت المحامية فداء عبد الفتاح أن "قرار الإفراج عن جورج عبد الله، صدر عن محكمة الاستئناف وهو قرار نهائي"، واعتبرت أن "تقديم موعد الإفراج قبل يوم واحد هدفه عرقلة الاستقبال الحاشد، الذي كان منظما من المطار إلى مسقط رأسه في القبيات وعلى امتداد الطريق، لكن رغم ذلك، تداعت عائلته وأصدقاؤه لاستقبال يليق به، وكان مناضلو القضية حاضرين".

وأضافت أن "جورج عبد الله، سيكون بين الناس في الأيام المقبلة، من دون برنامج منسّق"، وقالت: "هو مناضل ومقاوم، ونتخوف عليه من العدو الإسرائيلي، ومن مسؤولية الدولة أن تحميه، لأن سماء لبنان مستباحة، وكذلك أرضه".
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