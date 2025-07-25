https://sarabic.ae/20250725/غرق-جماعي-للسيارات-نتيجة-الأمطار-الغزيرة-في-الصين-فيديو-1103023439.html
غرق جماعي للسيارات نتيجة الأمطار الغزيرة في الصين... فيديو
غرق جماعي للسيارات نتيجة الأمطار الغزيرة في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر غرق مجموعة كبيرة من السيارات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في إحدى مقاطعات الصين. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T10:48+0000
2025-07-25T10:48+0000
2025-07-25T10:48+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103023270_0:261:656:630_1920x0_80_0_0_109cddd153a8f087edb16d9422efd468.png
حطّمت كمية الأمطار الغزيرة الهاطلة، في مقاطعة خبي الصينية، خلال الساعات الـ24 الماضية (التي بلغت 362.6 ملم) الرقم القياسي في تاريخ الأرصاد الجوية.وأثارت الأمطار الغزيرة تفاعلا عميقا لدى الجمهور حول تغيّر المناخ والقدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية، وتداول السكان المحليون لقطات لآثار هطول الأمطار المتواصل.طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديوتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في إيطاليا يودي بحياة شخصين... فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103023270_0:200:656:692_1920x0_80_0_0_08d8d3ab2a3a43cebdeeb39178ad4d8e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
غرق جماعي للسيارات نتيجة الأمطار الغزيرة في الصين... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر غرق مجموعة كبيرة من السيارات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في إحدى مقاطعات الصين.
حطّمت كمية الأمطار الغزيرة الهاطلة، في مقاطعة خبي الصينية، خلال الساعات الـ24 الماضية (التي بلغت 362.6 ملم) الرقم القياسي في تاريخ الأرصاد الجوية.
وأثارت الأمطار الغزيرة تفاعلا عميقا لدى الجمهور حول تغيّر المناخ والقدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية، وتداول السكان المحليون لقطات لآثار هطول الأمطار المتواصل.