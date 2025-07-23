https://sarabic.ae/20250723/تحطم-طائرة-خفيفة-على-طريق-سريع-في-إيطاليا-يودي-بحياة-شخصين-فيديو-1102952771.html
تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في إيطاليا يودي بحياة شخصين... فيديو
تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في إيطاليا يودي بحياة شخصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة خفيفة، صباح اليوم الأربعاء، في بلدة أتسانو ميلا في مقاطعة بريشيا بإقليم لومباردي في إيطاليا، ما أسفر عن مقتل الطيار والراكبة. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T15:01+0000
2025-07-23T15:01+0000
2025-07-23T15:01+0000
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وأفادت صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية، أن الطائرة سقطت على أحد مساري طريق سريع في المقاطعة، بعد أن فقدت ارتفاعها، ثم اصطدمت بالأرض واشتعلت فيها النيران.وكان على متن الطائرة رجل يبلغ من العمر 75 عامًا، وامرأة تبلغ 60 عامًا، وقد لقيا مصرعهما على الفور في مكان الحادث.درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديوروبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
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نادي الفيديو, إيطاليا
تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في إيطاليا يودي بحياة شخصين... فيديو
تحطمت طائرة خفيفة، صباح اليوم الأربعاء، في بلدة أتسانو ميلا في مقاطعة بريشيا بإقليم لومباردي في إيطاليا، ما أسفر عن مقتل الطيار والراكبة.
وأفادت صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية، أن الطائرة سقطت على أحد مساري طريق سريع في المقاطعة، بعد أن فقدت ارتفاعها، ثم اصطدمت بالأرض واشتعلت فيها النيران.
وكان على متن الطائرة رجل يبلغ من العمر 75 عامًا، وامرأة تبلغ 60 عامًا، وقد لقيا مصرعهما على الفور في مكان الحادث.