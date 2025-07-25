https://sarabic.ae/20250725/قفزة-في-عالم-الصناعات-العسكرية-صاروخ-موجه-يطلق-من-طائرة-مسيرة-فيديو--1103036118.html
قفزة في عالم الصناعات العسكرية... صاروخ موجه يطلق من طائرة مسيرة... فيديو
قفزة في عالم الصناعات العسكرية... صاروخ موجه يطلق من طائرة مسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة مسيرة تطلق صاروخا موجها باتجاه هدف افتراضي في الهند. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T14:30+0000
2025-07-25T14:30+0000
2025-07-25T14:30+0000
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وأعلنت منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية (DRDO)، عن نجاحها في إجراء اختبار طيران لصاروخ موجّه عالي الدقة من طراز "ULPGM-V3"، أطلق من طائرة مسيرة، وذلك في ميدان تجارب بولاية أندرا براديش. ويعد صاروخ "ULPGM-V3" نسخة مطورة من النموذج السابق "ULPGM-V2".يأتي هذا الإعلان في الهند، في خطوة تعكس مدى التطور السريع في عالم الصناعات العسكرية، والتي قد ترغب الكثير من الجيوش حول العالم في امتلاكها.غرق جماعي للسيارات نتيجة الأمطار الغزيرة في الصين... فيديوطائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
قفزة في عالم الصناعات العسكرية... صاروخ موجه يطلق من طائرة مسيرة... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة مسيرة تطلق صاروخا موجها باتجاه هدف افتراضي في الهند.
وأعلنت منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية (DRDO)، عن نجاحها في إجراء اختبار طيران لصاروخ موجّه عالي الدقة من طراز "ULPGM-V3"، أطلق من طائرة مسيرة، وذلك في ميدان تجارب بولاية أندرا براديش. ويعد صاروخ "ULPGM-V3" نسخة مطورة من النموذج السابق "ULPGM-V2".
يأتي هذا الإعلان في الهند، في خطوة تعكس مدى التطور السريع في عالم الصناعات العسكرية، والتي قد ترغب الكثير من الجيوش حول العالم في امتلاكها.