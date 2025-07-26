https://sarabic.ae/20250726/الجوزاء-لديه-صاحب-سري-1103059931.html

الجوزاء لديه "صاحب سري"

الجوزاء لديه "صاحب سري"

سبوتنيك عربي

يعد "منكب الجوزاء" أو "يد الجوزاء"، النجم العاشر الأكثر سطوعا في سماء الليل، إذ شبهه العرب بامرأة تتوسط السماء وتحمل قوسا تصوبه نحو الأسد شرقا، ويحاول العلماء... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T13:35+0000

2025-07-26T13:35+0000

2025-07-26T13:35+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103059740_0:693:2048:1845_1920x0_80_0_0_c1503822f826c9b4f743628792265115.jpg

أكد علماء الفلك، بعد عمليات رصد فريدة أُجريت باستخدام تلسكوب "جيميني نورث" في أعلى جبل ماونا كيا في هاواي، أن النجم الأحمر "منكب الجوزاء" من الممكن أن يكون لديه نجم مرافق بحجم الشمس.وتُظهر هذه النظرة الخاطفة على الرفيق المفترض للنجم أن كتلته تعادل 1.5 ضعف كتلة الشمس، وأنه في مرحلة مبكرة من حياته: النجم صغير جدًا لدرجة أنه لم يبدأ بعد بحرق الهيدروجين في نواته، ويدور الرفيق حول منكب الجوزاء مرة كل ست سنوات، على بُعد نحو أربعة أضعاف المسافة بين الأرض والشمس.وقال ستيف هاول، الباحث الرئيسي في مركز أبحاث "إيمز" التابع لـ"ناسا": "لن يدوم هذا القرب المضطرب طويلًا، وسيُدمج في منكب الجوزاء، لذا فهي ليست نهاية سعيدة للنجم المرافق"، مشيرًا إلى أن هذا قد يحدث في غضون 10,000 عام فقط، قد يكون السؤال: هل سينفجر منكب الجوزاء في مستعر أعظم قبل أن يلتحم النجم داخله؟".وأضاف أن النجوم الساطعة مثل قلب العقرب ومنكب الجوزاء لم تدرس جيدا من قبل المتخصصين لأنها تُنتج وهجا غريبا في التلسكوبات التي يبلغ قطرها أمتارا والتي يستخدمها علماء الفلك.وختم هاول أن تقنية التعريض فائق السرعة التي ابتكرها فريقه لدراسة منكب الجوزاء قد تكون مفيدة لدراسة النجوم الساطعة بشكل عام.

https://sarabic.ae/20250123/علماء-الفلك-يرصدون-رياحا-عاتية-بسرعات-تفوق-سرعة-الصوت-على-أحد-الكواكب--1097064981.html

https://sarabic.ae/20250607/سماء-العالم-العربي-تتزين-بظاهرة-فلكية-نادرة-اقتران-القمر-بنجم-السماك-الأعزل-1101409268.html

https://sarabic.ae/20250720/علماء-الفلك-يرصدون-لحظة-نادرة-لميلاد-كوكب-خارج-نظامنا-الشمسي-فيديو-1102834118.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم