https://sarabic.ae/20250726/الجوزاء-لديه-صاحب-سري-1103059931.html
الجوزاء لديه "صاحب سري"
الجوزاء لديه "صاحب سري"
سبوتنيك عربي
يعد "منكب الجوزاء" أو "يد الجوزاء"، النجم العاشر الأكثر سطوعا في سماء الليل، إذ شبهه العرب بامرأة تتوسط السماء وتحمل قوسا تصوبه نحو الأسد شرقا، ويحاول العلماء... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T13:35+0000
2025-07-26T13:35+0000
2025-07-26T13:35+0000
مجتمع
علوم
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أكد علماء الفلك، بعد عمليات رصد فريدة أُجريت باستخدام تلسكوب "جيميني نورث" في أعلى جبل ماونا كيا في هاواي، أن النجم الأحمر "منكب الجوزاء" من الممكن أن يكون لديه نجم مرافق بحجم الشمس.وتُظهر هذه النظرة الخاطفة على الرفيق المفترض للنجم أن كتلته تعادل 1.5 ضعف كتلة الشمس، وأنه في مرحلة مبكرة من حياته: النجم صغير جدًا لدرجة أنه لم يبدأ بعد بحرق الهيدروجين في نواته، ويدور الرفيق حول منكب الجوزاء مرة كل ست سنوات، على بُعد نحو أربعة أضعاف المسافة بين الأرض والشمس.وقال ستيف هاول، الباحث الرئيسي في مركز أبحاث "إيمز" التابع لـ"ناسا": "لن يدوم هذا القرب المضطرب طويلًا، وسيُدمج في منكب الجوزاء، لذا فهي ليست نهاية سعيدة للنجم المرافق"، مشيرًا إلى أن هذا قد يحدث في غضون 10,000 عام فقط، قد يكون السؤال: هل سينفجر منكب الجوزاء في مستعر أعظم قبل أن يلتحم النجم داخله؟".وأضاف أن النجوم الساطعة مثل قلب العقرب ومنكب الجوزاء لم تدرس جيدا من قبل المتخصصين لأنها تُنتج وهجا غريبا في التلسكوبات التي يبلغ قطرها أمتارا والتي يستخدمها علماء الفلك.وختم هاول أن تقنية التعريض فائق السرعة التي ابتكرها فريقه لدراسة منكب الجوزاء قد تكون مفيدة لدراسة النجوم الساطعة بشكل عام.
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علوم
الجوزاء لديه "صاحب سري"
يعد "منكب الجوزاء" أو "يد الجوزاء"، النجم العاشر الأكثر سطوعا في سماء الليل، إذ شبهه العرب بامرأة تتوسط السماء وتحمل قوسا تصوبه نحو الأسد شرقا، ويحاول العلماء إلى يومنا هذا فك الشيفرات المحيطة بهذا النجم الساطع.
أكد علماء الفلك، بعد عمليات رصد فريدة أُجريت باستخدام تلسكوب "جيميني نورث" في أعلى جبل ماونا كيا في هاواي، أن النجم الأحمر "منكب الجوزاء" من الممكن أن يكون لديه نجم مرافق بحجم الشمس.
وقال العلماء: "إذا تأكد وجود النجم المكتشف حديثا، فسيفسر لغزا قائما منذ زمن طويل: لماذا يتميز "منكب الجوزاء" بنمط منتظم من السطوع والخفوت كل ست سنوات تقريبا؟".
وتستند الدراسة الجديدة إلى عمل دراستين نموذجيتين أُجريتا عام 2024، واللتان أشارتا إلى وجود رفيق لمنكب الجوزاء، لكن الملاحظات الجديدة، على الرغم من أهميتها، لا تزال غير مؤكدة، وستتطلب تأكيدًا، بحسب مقال منشور على موقع "livescience".
وتُظهر هذه النظرة الخاطفة على الرفيق المفترض للنجم أن كتلته تعادل 1.5 ضعف كتلة الشمس
، وأنه في مرحلة مبكرة من حياته: النجم صغير جدًا لدرجة أنه لم يبدأ بعد بحرق الهيدروجين في نواته، ويدور الرفيق حول منكب الجوزاء مرة كل ست سنوات، على بُعد نحو أربعة أضعاف المسافة بين الأرض والشمس.
وتبين الصور أن منكب الجوزاء على الكتف الأيمن لكوكبة الجبار في هذه الصورة للكوكبات في السماء الشمالية، أما النجم المرافق المكتشف حديثًا، فهو غير مرئي بهذا الحجم.
وبحسب الدراسة، يلامس النجم الشاب منكب الجوزاء حرفيًا أثناء دورانه حوله؛ يبلغ حجم منكب الجوزاء 700 ضعف حجم شمسنا، وفقًا لوكالة "ناسا"، لذا يتتبع النجم المرافق مسارًا عبر الغلاف الجوي الخارجي للنجم العملاق على الرغم من دورانه بعيدًا نسبيًا.
وقال ستيف هاول، الباحث الرئيسي في مركز أبحاث "إيمز" التابع لـ"ناسا": "لن يدوم هذا القرب المضطرب طويلًا، وسيُدمج في منكب الجوزاء، لذا فهي ليست نهاية سعيدة للنجم المرافق"، مشيرًا إلى أن هذا قد يحدث في غضون 10,000 عام فقط، قد يكون السؤال: هل سينفجر منكب الجوزاء في مستعر أعظم قبل أن يلتحم النجم داخله؟".
وتابع هاول أن الفريق يطلب الآن وقتا من التلسكوب لرصد قلب العقرب، وهو نجم ساطع آخر ذو لمعان متغير قد يخفي نجما رفيقا.
وأضاف أن النجوم الساطعة مثل قلب العقرب ومنكب الجوزاء لم تدرس جيدا من قبل المتخصصين لأنها تُنتج وهجا غريبا في التلسكوبات التي يبلغ قطرها أمتارا والتي يستخدمها علماء الفلك.
وختم هاول أن تقنية التعريض فائق السرعة التي ابتكرها فريقه لدراسة منكب الجوزاء قد تكون مفيدة لدراسة النجوم الساطعة بشكل عام.