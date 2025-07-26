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السودان.. مقتل 15 مدنيا في غرب كردفان وسط تصاعد الهجمات على المدينة
السودان.. مقتل 15 مدنيا في غرب كردفان وسط تصاعد الهجمات على المدينة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن 15 مدنيا على الأقل قُتلوا جراء قصف جوي نفذه الجيش السوداني على مدينة أبوزبد في ولاية غرب كردفان، كما قامت قوات "الدعم... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T15:33+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، اليوم السبت، أن طيران الجيش السوداني كثف خلال الأسابيع القليلة الماضية غاراته الجوية في كردفان، موقعا عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.وقالت مجموعة محامو الطوارئ في ولاية غرب كردفان، في بيان، إن "طائرة حربية تابعة للجيش السوداني قصفت مدينة أبوزبد، أمس الجمعة، باستخدام قنابل شديدة الانفجار ما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة".وأوضحت أن "القصف يأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تتواجد داخل المدينة، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في الخدمات الطبية والدوائية".وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن "هذه الهجمات المتكررة تشكل نمطا واضحا من الاستهداف العشوائي والممنهج للمناطق المدنية والأسواق ومراكز الإيواء في خرق فاضح لقواعد الاشتباك والقيود المفروضة على استخدام القوة بموجب القانون الدولي".وفي بيان ثانٍ، اتهمت المجموعة الحقوقية في غرب كردفان، قوات "الدعم السريع" باستهداف عدة مواقع في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض عن طريق الطائرات المسيّرة، موقعا عددا من القتلى في صفوف المدنيين السودانيين.وتعد ولاية غرب كردفان إحدى أكثر مناطق السودان اشتعالًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضم معظم حقول النفط في البلاد، بما في ذلك هجليج وأبو جابرة وبليلة، ما يمنحها أهمية استراتيجية بالغة في سياق النزاع المستمر منذ أكثر من عامين. واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250723/السودان-يسجل-1300-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-1102926527.html
https://sarabic.ae/20250715/حكومة-إدريس-هل-تضع-السودان-على-أبواب-التقسيم-واستمرار-الحرب-لسنوات؟-1102711718.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية

السودان.. مقتل 15 مدنيا في غرب كردفان وسط تصاعد الهجمات على المدينة

15:33 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن 15 مدنيا على الأقل قُتلوا جراء قصف جوي نفذه الجيش السوداني على مدينة أبوزبد في ولاية غرب كردفان، كما قامت قوات "الدعم السريع" بشن هجمات عنيفة على بعض القرى في الولاية نفسها.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، اليوم السبت، أن طيران الجيش السوداني كثف خلال الأسابيع القليلة الماضية غاراته الجوية في كردفان، موقعا عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.
العنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
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وقالت مجموعة محامو الطوارئ في ولاية غرب كردفان، في بيان، إن "طائرة حربية تابعة للجيش السوداني قصفت مدينة أبوزبد، أمس الجمعة، باستخدام قنابل شديدة الانفجار ما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة".
وأوضحت أن "القصف يأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تتواجد داخل المدينة، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في الخدمات الطبية والدوائية".
وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن "هذه الهجمات المتكررة تشكل نمطا واضحا من الاستهداف العشوائي والممنهج للمناطق المدنية والأسواق ومراكز الإيواء في خرق فاضح لقواعد الاشتباك والقيود المفروضة على استخدام القوة بموجب القانون الدولي".
وفي بيان ثانٍ، اتهمت المجموعة الحقوقية في غرب كردفان، قوات "الدعم السريع" باستهداف عدة مواقع في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض عن طريق الطائرات المسيّرة، موقعا عددا من القتلى في صفوف المدنيين السودانيين.
وتعد ولاية غرب كردفان إحدى أكثر مناطق السودان اشتعالًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضم معظم حقول النفط في البلاد، بما في ذلك هجليج وأبو جابرة وبليلة، ما يمنحها أهمية استراتيجية بالغة في سياق النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
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15 يوليو, 18:33 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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