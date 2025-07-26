https://sarabic.ae/20250726/بسبب-منشور-على-موقع-تواصل-أزمة-بين-برشلونة-وحارس-مرماه-1103065998.html

بسبب منشور على موقع تواصل... أزمة بين برشلونة وحارس مرماه

بسبب منشور على موقع تواصل... أزمة بين برشلونة وحارس مرماه

سبوتنيك عربي

تسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في دخول الألماني مارك أندير تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، في خلاف حاد مع ناديه. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T16:12+0000

2025-07-26T16:12+0000

2025-07-26T16:12+0000

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وأفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، بأن نادي برشلونة يرى أن مارك أندير شتيغن قد أدعى الغياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب عملية ضرورية في الظهر، وذلك لمنع النادي من الاستفادة من أحد منافسيه على مركزه.وذكرت وسائل إعلام أخرى لم يعلق النادي أو اللاعب على الأمر بشكل رسمي حتى الآن، موضحة أن الأزمة بدأت مع آخر منشورات تير شتيغن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن العملية الجراحية التي سيجريها في الظهر.وتوقع الحارس الألماني الدولي غيابه لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعني غيابه فعليا عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل، حتى يتمكن "البارسا" من التعاقد مع بديل له في ظل قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.وأوضحت تقارير غربية أن تير شتيغن غاضب للغاية من تعاقد فريق برشلونة مع الحارس خوان غارسيا وكذلك تمديد عقد الحارس البولندي فويتك تشيزني.وأوضحت التقارير أن كلا الطرفين، النادي وشتيغن، وصلا إلى طريق مسدود، كما قيل إن برشلونة سيسحب شارة القيادة من تير شتيغن.كان تير شتيغن (33 عاما) قد كتب على صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام": "هذا يوم صعب بالنسبة لي. جسديا، ورياضيا، أشعر بأني في حال جيّدة، رغم معاناتي أحيانا من الألم لسوء الحظ".ويشار إلى أن عقد تير شتيغن يمتد مع برشلونة حتى عام 2028، لكن النادي الإسباني سيفضل فسخ تعاقده مع واحد من أصحاب الرواتب العالية في الفريق في أقرب وقت.

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نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار