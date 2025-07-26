https://sarabic.ae/20250726/دمشق-تكشف-تفاصيل-حول-لقائها-مع-وفد-إسرائيلي-في-باريس---عاجل-1103056853.html

دمشق تكشف تفاصيل حول لقائها مع وفد إسرائيلي في باريس

دمشق تكشف تفاصيل حول لقائها مع وفد إسرائيلي في باريس

سبوتنيك عربي

صرح مصدر دبلوماسي مطّلع على مجريات اللقاء الذي جرى أخيرا، في العاصمة الفرنسية باريس، لوسائل إعلام سورية، بأن الحوار الذي جمع وفداً من وزارة الخارجية السورية... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T11:57+0000

2025-07-26T11:57+0000

2025-07-26T12:17+0000

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وأضاف المصدر الدبلوماسي لـ"الإخبارية السورية"، أن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.ووفقا للمصدر، فقد شدد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة.وقال المصدر: "رفض الوفد بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع التقسيم أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفية".كما أكد الجانب السوري أن أي محاولات لجرّ البلاد نحو الفوضى أو العنف الداخلي مرفوضة بالكامل، محذرًا من مخططات تستهدف النسيج الوطني السوري، وداعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، وفقا للمصدر.وتابع المصدر: "حمّل الوفد السوري الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير، لاسيما التوغل في بعض المناطق بعد 8 ديسمبر/كانون الأول"، مشددًا على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدد أمن المنطقة بالكامل، وأن سوريا لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرضوأوضح المصدر أن اللقاء تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرًا.في ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب، ضمن إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي، كما جاء في المصدر.واختتم المصدر الدبلوماسي على أن الدولة السورية ملتزمة بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها، وترفض أي مشاريع للتقسيم أو جر البلاد إلى صراع داخلي جديد.ونشر برّاك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، يوم الخميس، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".وعقد في باريس، مساء الخميس، اجتماع غير مسبوق بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بوساطة توم براك.

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