https://sarabic.ae/20250726/زلزال-بقوة-59-درجة-يهز-بابوا-الغربية-الإندونيسية-1103049790.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز بابوا الغربية الإندونيسية
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز بابوا الغربية الإندونيسية
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا، وفقا لما أعلنه معهد الأبحاث الألماني لعلوم الأرض. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح المعهد في بيان أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.وتقع إندونيسيا ضمن منطقة نشطة زلزاليًا تعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، ما يتسبب في حدوث زلازل وانفجارات بركانية متكررة.يذكر أن البلاد تشهد بانتظام هزات أرضية متفاوتة الشدة، آخرها الزلزال الذي ضرب ميانمار مؤخرًا ورافقه انزلاقات أرضية نادرة.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت جزيرة فلوريس السياحية شرق إندونيسيا، ثورانا بركانيا عنيفا، حيث نفث أعمدة رماد ضخمة بلغ ارتفاعها 18 كيلومترًا فوق فوهته.وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس السياحية، بشكل عنيف، وفقا لما أعلنته وكالة البراكين الإندونيسية، حيث يأتي هذا الثوران بعد أسابيع من نشاط بركاني مماثل تسبب في إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى جزيرة بالي.
https://sarabic.ae/20250721/أول-فيديو-لتشقق-صدع-زلزالي-يكشف-عن-مفاجأة-جديدة---1102863343.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا, زلزال
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا, زلزال
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز بابوا الغربية الإندونيسية
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا، وفقا لما أعلنه معهد الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.
وأوضح المعهد في بيان أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وتقع إندونيسيا ضمن منطقة نشطة زلزاليًا تعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، ما يتسبب في حدوث زلازل وانفجارات بركانية متكررة.
يذكر أن البلاد تشهد بانتظام هزات أرضية متفاوتة الشدة،
آخرها الزلزال الذي ضرب ميانمار مؤخرًا ورافقه انزلاقات أرضية نادرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت جزيرة فلوريس السياحية شرق إندونيسيا، ثورانا بركانيا عنيفا، حيث نفث أعمدة رماد ضخمة بلغ ارتفاعها 18 كيلومترًا فوق فوهته.
وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي
، الواقع في جزيرة فلوريس السياحية، بشكل عنيف، وفقا لما أعلنته وكالة البراكين الإندونيسية، حيث يأتي هذا الثوران بعد أسابيع من نشاط بركاني مماثل تسبب في إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى جزيرة بالي.