https://sarabic.ae/20250721/أول-فيديو-لتشقق-صدع-زلزالي-يكشف-عن-مفاجأة-جديدة---1102863343.html
أول فيديو لتشقق صدع زلزالي يكشف عن مفاجأة جديدة
أول فيديو لتشقق صدع زلزالي يكشف عن مفاجأة جديدة
سبوتنيك عربي
كشف مقطع فيديو جديد لزلزال كبير ضرب ميانمار بقوة 7.7 درجة، وأدى إلى تشققات في الأرض، عن مفاجآت علمية جديدة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T09:32+0000
2025-07-21T09:32+0000
2025-07-21T09:32+0000
مجتمع
علوم
زلزال
كوارث طبيعية
أخبار ميانمار
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الفيديو المنتشر يعد الأول من نوعه، فهو لا يلتقط الحركة الأرضية فحسب، بل يظهر أيضًا انحناء التشقق أثناء حركته.وصرّح الجيوفيزيائي جيسي كيرس، الباحث في جامعة كيوتو في اليابان، في بيان له، أنه تم استنتاج هذه الحركة المنحنية من السجل الجيولوجي ومن "خطوط الانزلاق"، علامات الخدش على جوانب الصدوع، ولكن لم يسبق رؤيتها عمليًا.ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا بالقرب من ثازي في ميانمار، تصدع الأرض خلال زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب المنطقة، في 28 مارس/آذار الماضي. ويظهر اهتزاز الأرض، يليه شقّ ينفتح. تعد هذه التصدعات الأرضية شائعة نسبيًا خلال الزلازل الكبيرة، ولكن لم يسبق تصويرها بالفيديو. وأضاف كيرس أنه خلال مشاهدته الخامسة أو السادسة للفيديو، لاحظ أن الشق كان متعرجًا.ثم قام هو وزميله في جامعة كيوتو، الجيوفيزيائي يوشيهيرو كانيكو، بتحليل الفيديو عن كثب. ووجدوا أن الشق ينحني بشكل حاد في البداية ثم يتسارع إلى سرعة قصوى تبلغ نحو 10.5 أقدام في الثانية (3.2 متر في الثانية) من الحركة، وينزلق مسافة إجمالية قدرها 8.2 قدم (2.5 متر) في 1.3 ثانية. بعد الوصول إلى سرعته القصوى، يستقيم الشق ويتباطأ.وأضاف كيرس في البيان أن الضغوط المختلفة على السطح تدفع الصدع عن مساره، "ثم يستعيد نفسه ويفعل ما يفترض أن يفعله".وتعتمد ديناميكيات هذه الانحناءات جزئيًا على اتجاه حركة الصدع، لذا فإن فهم هذه الانحناءات يمكن أن يكشف عن أدلة حول كيفية تطور الزلازل السابقة، ويساعد العلماء على التنبؤ بشكل أفضل بالصدوع الأرضية المستقبلية.دراسة: الأرض تنبض تحت أفريقيا تمهيدا لتشكيل محيط جديدإطلاق نظام إنذار زلزالي سريع في طهران لتعزيز إدارة الأزمات
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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علوم, زلزال, كوارث طبيعية, أخبار ميانمار
علوم, زلزال, كوارث طبيعية, أخبار ميانمار
أول فيديو لتشقق صدع زلزالي يكشف عن مفاجأة جديدة
كشف مقطع فيديو جديد لزلزال كبير ضرب ميانمار بقوة 7.7 درجة، وأدى إلى تشققات في الأرض، عن مفاجآت علمية جديدة.
الفيديو المنتشر يعد الأول من نوعه، فهو لا يلتقط الحركة الأرضية فحسب، بل يظهر أيضًا انحناء التشقق أثناء حركته.
وصرّح الجيوفيزيائي جيسي كيرس، الباحث في جامعة كيوتو في اليابان، في بيان له، أنه تم استنتاج هذه الحركة المنحنية من السجل الجيولوجي ومن "خطوط الانزلاق"، علامات الخدش على جوانب الصدوع، ولكن لم يسبق رؤيتها عمليًا.
ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا بالقرب من ثازي في ميانمار، تصدع الأرض خلال زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب المنطقة، في 28 مارس/آذار الماضي. ويظهر اهتزاز الأرض، يليه شقّ ينفتح. تعد هذه التصدعات الأرضية شائعة نسبيًا خلال الزلازل الكبيرة،
ولكن لم يسبق تصويرها بالفيديو. وأضاف كيرس أنه خلال مشاهدته الخامسة أو السادسة للفيديو، لاحظ أن الشق كان متعرجًا.
وقال كيرس: "بدلاً من أن تتحرك الأشياء بشكل مستقيم عبر شاشة الفيديو، تحركت على طول مسار منحني محدب للأسفل، مما جعلني أدرك ذلك على الفور، لأن بعض أبحاثي السابقة ركزت تحديدًا على انحناء انزلاق الصدع، ولكن من السجل الجيولوجي".
ثم قام هو وزميله في جامعة كيوتو، الجيوفيزيائي يوشيهيرو كانيكو، بتحليل الفيديو عن كثب. ووجدوا أن الشق ينحني بشكل حاد في البداية ثم يتسارع إلى سرعة قصوى تبلغ نحو 10.5 أقدام في الثانية (3.2 متر في الثانية) من الحركة، وينزلق مسافة إجمالية قدرها 8.2 قدم (2.5 متر) في 1.3 ثانية. بعد الوصول إلى سرعته القصوى، يستقيم الشق ويتباطأ.
وتشير النتائج إلى أن الانحناء يحدث لأن الضغوط على الصدع عند سطح الأرض أقل من الضغوط على الصدع الأعمق في باطن الأرض. وهذا يخلق نمطًا غير متساوٍ في كيفية تحرك الصدع.
وأضاف كيرس في البيان أن الضغوط المختلفة
على السطح تدفع الصدع عن مساره، "ثم يستعيد نفسه ويفعل ما يفترض أن يفعله".
وتعتمد ديناميكيات هذه الانحناءات جزئيًا على اتجاه حركة الصدع،
لذا فإن فهم هذه الانحناءات يمكن أن يكشف عن أدلة حول كيفية تطور الزلازل السابقة، ويساعد العلماء على التنبؤ بشكل أفضل بالصدوع الأرضية المستقبلية.