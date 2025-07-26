https://sarabic.ae/20250726/مسؤول-في-حماس-يطالب-الإدارة-الأمريكية-بالكف-عن-التحيز-لإسرائيل-1103062691.html
مسؤول في "حماس" يطالب الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيز لإسرائيل
مسؤول في "حماس" يطالب الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيز لإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، طاهر النونو، اليوم السبت، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صادمة للجميع"، مطالبا... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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وطالب النونو الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضح أن تصريحات ترامب "مستغربة جدا لأنها تأتي بعدما حصل تقدم في بعض ملفات التفاوض". وأردف: "حتى اللحظة، لم نبلغ بوجود أي إشكالية بشأن أي ملف من ملفات التفاوض... (حماس والفصائل الفلسطينية) تعاملت بإيجابية مطلقة ومرونة كبيرة مع جهود الوسطاء الذين أبدوا ارتياحا وأشادوا بها". وأكد استعداد حركة حماس "لمواصلة المفاوضات واستكمالها بجدية". وكان ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات. وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة. ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".يأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.
https://sarabic.ae/20250726/ستارمر-الشعب-البريطاني-مستاء-مما-يحدث-في-قطاع-غزة-1103051309.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول في "حماس" يطالب الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيز لإسرائيل
صرح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، طاهر النونو، اليوم السبت، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صادمة للجميع"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيُّز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة.
وطالب النونو الإدارة الأمريكية
بالكف عن التحيز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضاف النونو: "نطالب بوقف الانحياز الأمريكي (لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو) الذي يعطّل أي اتفاق ويواصل العدوان والتجويع" في الحرب المدمرة التي تجاوزت 21 شهرا في القطاع المحاصر الذي يفتك الجوع بأهله".
وأوضح أن تصريحات ترامب "مستغربة جدا لأنها تأتي بعدما حصل تقدم في بعض ملفات التفاوض". وأردف: "حتى اللحظة، لم نبلغ بوجود أي إشكالية بشأن أي ملف من ملفات التفاوض... (حماس
والفصائل الفلسطينية) تعاملت بإيجابية مطلقة ومرونة كبيرة مع جهود الوسطاء الذين أبدوا ارتياحا وأشادوا بها".
وأكد استعداد حركة حماس "لمواصلة المفاوضات واستكمالها بجدية".
وكان ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".
وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.
ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
وبدوره، حمَّل ستيف ويتكوف حركة حماس مسؤولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي شارك فيها في الدوحة إلى جانب مسؤولين قطريين ومصريين. وقال ويتكوف، إن "حركة حماس لا تبدي مرونة أو تعمل بحسن نية"، على حد وصفه.
يأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية
على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.