https://sarabic.ae/20250726/مسؤول-في-حماس-يطالب-الإدارة-الأمريكية-بالكف-عن-التحيز-لإسرائيل-1103062691.html

مسؤول في "حماس" يطالب الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيز لإسرائيل

مسؤول في "حماس" يطالب الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيز لإسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، طاهر النونو، اليوم السبت، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صادمة للجميع"، مطالبا... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T13:54+0000

2025-07-26T13:54+0000

2025-07-26T13:54+0000

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وطالب النونو الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضح أن تصريحات ترامب "مستغربة جدا لأنها تأتي بعدما حصل تقدم في بعض ملفات التفاوض". وأردف: "حتى اللحظة، لم نبلغ بوجود أي إشكالية بشأن أي ملف من ملفات التفاوض... (حماس والفصائل الفلسطينية) تعاملت بإيجابية مطلقة ومرونة كبيرة مع جهود الوسطاء الذين أبدوا ارتياحا وأشادوا بها". وأكد استعداد حركة حماس "لمواصلة المفاوضات واستكمالها بجدية". وكان ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات. وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة. ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".يأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.

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