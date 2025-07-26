https://sarabic.ae/20250726/مساعد-الرئيس-الروسي-أي-هجوم-عسكري-على-مقاطعة-كالينينغراد-سيقابل-برد-فوري-وساحق-1103047763.html

مساعد الرئيس الروسي: أي هجوم عسكري على مقاطعة كالينينغراد سيقابل برد فوري وساحق

مساعد الرئيس الروسي: أي هجوم عسكري على مقاطعة كالينينغراد سيقابل برد فوري وساحق

سبوتنيك عربي

صرّح مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم السبت، بأن أي هجوم عسكري على مقاطعة كالينينغراد سيقابل برد فوري وساحق. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T04:31+0000

2025-07-26T04:31+0000

2025-07-26T04:54+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال مساعد الرئيس الروسي، ورئيس المجلس البحري نيكولاي باتروشيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الرد سيكون "باستخدام جميع القوات والوسائل العسكرية الروسية، كما هو منصوص عليه في العقيدة العسكرية، ومبادئ السياسة الحكومية الروسية في مجال الردع النووي".لقد علمنا بمخططات الغربيين بشأن كالينينغراد منذ زمن طويل، ولا يسعني التعليق عليها إلا بالطريقة الوحيدة الممكنة، مقاطعة كالينينغراد جزء لا يتجزأ من روسيا، وأي اعتداء عسكري عليها سيقابل برد فوري وساحق، باستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة لنا، وفقا لما تنص عليه العقيدة العسكرية ومبادئ سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وتمتلك روسيا جميع الأدوات العسكرية اللازمة لضمان أمن منطقة كالينينغراد.والآن، يعرب الاستراتيجيون الغربيون مرة أخرى عن خطط عدوانية كانت ستحظى بالموافقة الكاملة من جانب أسلافهم (النازيين)، الذين "انتهى بهم الأمر في النهاية إلى مزبلة التاريخ"، كما أضاف مساعد الزعيم الروسي.وقال قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، وقائد القوات البرية لحلف شمال الأطلسي كريستوفر دوناهو، في وقت سابق من يوليو/تموز، إن الحلف خطط لقمع القدرات الدفاعية للقوات الروسية في مقاطعة كالينينغراد.وأشار دوناهو إلى أن دول حلف شمال الأطلسي، تنفذ خطة "خط الردع على الجناح الشرقي"، والتي تتضمن تعزيز القدرات البرية وتحسين التعاون العسكري الصناعي داخل التحالف.وأكد بيسكوف أن موقف الناتو العدائي تجاه روسيا، يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات لضمان أمنها.لافروف: أوروبا أصيبت بالجنون وأصبحت جزءا من "الوقاحة الدولية" تجاه روسيا

https://sarabic.ae/20250711/الخارجية-الروسية-تغلق-القنصلية-البولندية-في-كالينينغراد--عاجل-1102596683.html

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