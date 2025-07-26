https://sarabic.ae/20250726/مصدر-مصري-دخول-117-شاحنة-مساعدات-إلى-غزة-1103052852.html
مصدر مصري: دخول 117 شاحنة مساعدات إلى غزة
مصدر مصري: دخول 117 شاحنة مساعدات إلى غزة
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مصري، اليوم السبت، لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن دخول 117 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية، أمس الجمعة، إلى قطاع غزة من معبري زكيم شمالي قطاع غزة وكرم... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري، أمس الجمعة، لوسائل إعلام مصرية استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي عن طريق معبري زكيم شمالي القطاع وكرم أبو سالم.وأوضح المصدر أن 161 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، بدءا من يوم الخميس الماضي، وحتى فجر أمس الجمعة، وأوضح المصدر أن المساعدات تشمل شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية.يعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
https://sarabic.ae/20250726/حماس-ترد-على-اتهامات-أمريكا-لها-بسرقة-المساعدات-1103049392.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مصدر مصري: دخول 117 شاحنة مساعدات إلى غزة
أعلن مصدر مصري، اليوم السبت، لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن دخول 117 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية، أمس الجمعة، إلى قطاع غزة من معبري زكيم شمالي قطاع غزة وكرم أبو سالم.
وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري، أمس الجمعة، لوسائل إعلام مصرية استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي عن طريق معبري زكيم شمالي القطاع وكرم أبو سالم.
وأوضح المصدر أن 161 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، بدءا من يوم الخميس الماضي، وحتى فجر أمس الجمعة، وأوضح المصدر أن المساعدات تشمل شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية
.
يعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع
، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية
منذ أشهر.