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الخارجية الروسية: محادثات السلام بشأن أوكرانيا لم تكن قط توجها حقيقيا بالنسبة للغرب- عاجل
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"حماس" ترد على اتهامات أمريكا لها بسرقة المساعدات
"حماس" ترد على اتهامات أمريكا لها بسرقة المساعدات
سبوتنيك عربي
ردت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، على اتهامات وجهتها أمريكا لها بشأن سرقتها للمساعدات الغذائية المقدمة من "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من جانب الولايات... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T07:45+0000
2025-07-26T07:45+0000
حركة حماس
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وقال القيادي في "حماس"، عزت الرشق، في بيان له، إن "الاتهامات باطلة ولا أساس لها، وقد فنّدها مؤخرا تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، نقلا عن تحقيق للوكالة الأمريكية للتنمية "USAID"، أشار إلى أن الخارجية الأمريكية اتهمت "حماس" بسرقة المساعدات دون تقديم أدلة مصورة، وأن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة سرقة للمساعدات بغزة كانت بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وخلص التحقيق أنه لا يوجد أي دليل على أن "حماس" سرقت بشكل منهجي المساعدات الممولة أمريكيا لقطاع غزة".وأضاف: "في المقابل، يواصل الاحتلال قصف المواطنين في مناطق توزيع المساعدات، ويغذي الفوضى والانفلات الأمني، ويمنع تأمين قنوات الإغاثة".وفيما يتعلق بمفاوضات الهدنة، فقد أعرب القيادي في حركة حماس عن استغرابه من التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقبلها تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، "التي تتعارض مع تقييم الوسطاء لموقف الحركة، ولا تنسجم مع مجريات المسار التفاوضي، الذي كان يشهد تقدّما فعليا، وكانت الأطراف الوسيطة، وخصوصا قطر ومصر، تعبّر عن ارتياحها وتقديرها لموقفنا الجاد والبنّاء"، وفقا لبيانه.وتابع، مشيرًا إلى أن "التصريحات الأمريكية تغض النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل في حكومة نتنياهو، التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرب من الالتزامات".وأكد الرشق أن "حماس" تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية، وحرصت على التوصل إلى اتفاق شامل يوقف العدوان، ويضع حدا لمعاناة أهلنا في قطاع غزة".أوضح أن الرد الأخير لحركة حماس الفلسطينية "تم تقديمه بعد مشاورات وطنية موسعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والدول الصديقة، وتعاطينا بإيجابية ومرونة مع جميع الملاحظات المطروحة، في إطار وثيقة ويتكوف نفسها، مع تأكيدنا فقط على ضرورة وضوح البنود وتحصينها، خاصة ما يتعلق بالشق الإنساني، وضمان تدفق المساعدات بشكل كثيف وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها المعتمدة، دون تدخل الاحتلال، وكذلك الحال بخصوص خرائط الانسحاب، وحرصنا على تقليل عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال الـ60 يوما، وتجنب المناطق الكثيفة السكان لضمان عودة معظم أهلنا إلى أماكنهم".يأتي بيان القيادي في "حماس"، عزت الرشق، بعد أن نفت الحركة الفلسطينية، اليوم السبت، تلقيها أي إشعار رسمي من الوسطاء حول وجود عقبات في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معربة عن استغرابها من تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اتهمها بمسؤولية تعثر المحادثات الأخيرة في قطر.وأكد القيادي في الحركة، طاهر النونو، في بيان صحفي، أن "حماس لم تبلّغ بأي خلافات حول ملفات التفاوض"، مشيدا بالجهود "الإيجابية" التي تبذلها قطر ومصر في الوساطة، ووصف التصريحات الإسرائيلية بـ"المحاولة للتهرب من نتائج المفاوضات".وأضاف النونو أن الحركة تعاملت "بجدية وإيجابية" مع مبادرات الوساطة، معتبرًا الموقف الأمريكي "مستغربا" في ظل التقدم المحرز في المفاوضات، والتي شهدت، وفقاً له، "تقاربا كبيرا حول خرائط الانسحاب الإسرائيلي من غزة".وشدد على استعداد "حماس" لاستئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق "ينهي الحرب ويخفف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع"، معتبراً أن التصريحات الأمريكية "لا مبرر لها".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
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حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

"حماس" ترد على اتهامات أمريكا لها بسرقة المساعدات

07:45 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Mariam Daggaفلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
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ردت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، على اتهامات وجهتها أمريكا لها بشأن سرقتها للمساعدات الغذائية المقدمة من "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من جانب الولايات المتحدة، إلى سكان قطاع غزة.
وقال القيادي في "حماس"، عزت الرشق، في بيان له، إن "الاتهامات باطلة ولا أساس لها، وقد فنّدها مؤخرا تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، نقلا عن تحقيق للوكالة الأمريكية للتنمية "USAID"، أشار إلى أن الخارجية الأمريكية اتهمت "حماس" بسرقة المساعدات دون تقديم أدلة مصورة، وأن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة سرقة للمساعدات بغزة كانت بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وخلص التحقيق أنه لا يوجد أي دليل على أن "حماس" سرقت بشكل منهجي المساعدات الممولة أمريكيا لقطاع غزة".
وأضاف: "في المقابل، يواصل الاحتلال قصف المواطنين في مناطق توزيع المساعدات، ويغذي الفوضى والانفلات الأمني، ويمنع تأمين قنوات الإغاثة".

ودعا عزت الرشق "الإدارة الأمريكية التوقف عن تبرئة الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الغطاء السياسي والعسكري له لمواصلة حرب الإبادة والتجويع بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، وأن تمارس دورا حقيقيا في الضغط على حكومة الاحتلال للانخراط الجاد في التوصل لاتفاق ينهي العدوان، ويحقق صفقة تبادل المحتجزين".

وفيما يتعلق بمفاوضات الهدنة، فقد أعرب القيادي في حركة حماس عن استغرابه من التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقبلها تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، "التي تتعارض مع تقييم الوسطاء لموقف الحركة، ولا تنسجم مع مجريات المسار التفاوضي، الذي كان يشهد تقدّما فعليا، وكانت الأطراف الوسيطة، وخصوصا قطر ومصر، تعبّر عن ارتياحها وتقديرها لموقفنا الجاد والبنّاء"، وفقا لبيانه.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
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وتابع، مشيرًا إلى أن "التصريحات الأمريكية تغض النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل في حكومة نتنياهو، التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرب من الالتزامات".
وأكد الرشق أن "حماس" تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية، وحرصت على التوصل إلى اتفاق شامل يوقف العدوان، ويضع حدا لمعاناة أهلنا في قطاع غزة".
أوضح أن الرد الأخير لحركة حماس الفلسطينية "تم تقديمه بعد مشاورات وطنية موسعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والدول الصديقة، وتعاطينا بإيجابية ومرونة مع جميع الملاحظات المطروحة، في إطار وثيقة ويتكوف نفسها، مع تأكيدنا فقط على ضرورة وضوح البنود وتحصينها، خاصة ما يتعلق بالشق الإنساني، وضمان تدفق المساعدات بشكل كثيف وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها المعتمدة، دون تدخل الاحتلال، وكذلك الحال بخصوص خرائط الانسحاب، وحرصنا على تقليل عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال الـ60 يوما، وتجنب المناطق الكثيفة السكان لضمان عودة معظم أهلنا إلى أماكنهم".
يأتي بيان القيادي في "حماس"، عزت الرشق، بعد أن نفت الحركة الفلسطينية، اليوم السبت، تلقيها أي إشعار رسمي من الوسطاء حول وجود عقبات في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معربة عن استغرابها من تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اتهمها بمسؤولية تعثر المحادثات الأخيرة في قطر.
وأكد القيادي في الحركة، طاهر النونو، في بيان صحفي، أن "حماس لم تبلّغ بأي خلافات حول ملفات التفاوض"، مشيدا بالجهود "الإيجابية" التي تبذلها قطر ومصر في الوساطة، ووصف التصريحات الإسرائيلية بـ"المحاولة للتهرب من نتائج المفاوضات".
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وأضاف النونو أن الحركة تعاملت "بجدية وإيجابية" مع مبادرات الوساطة، معتبرًا الموقف الأمريكي "مستغربا" في ظل التقدم المحرز في المفاوضات، والتي شهدت، وفقاً له، "تقاربا كبيرا حول خرائط الانسحاب الإسرائيلي من غزة".
وشدد على استعداد "حماس" لاستئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق "ينهي الحرب ويخفف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع"، معتبراً أن التصريحات الأمريكية "لا مبرر لها".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".
وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.
ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
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