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وزير الخارجية التركي يكشف 3 نقاط خلافية تعيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية التركي يكشف 3 نقاط خلافية تعيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن ثلاث نقاط خلاف رئيسية تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان، قوله إن النقطة الأولى تتعلق بآلية توزيع المساعدات الإنسانية بعد وقف إطلاق النار، حيث تطالب حركة حماس بأن تتولى الأمم المتحدة هذه المهمة، بينما ترفض إسرائيل ذلك.أما النقطة الثانية، فتشمل انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من غزة ومواقع انتشارها، في حين تتمحور النقطة الثالثة حول مطالبة "حماس" بضمان التزام إسرائيل بالاتفاق بعد إتمام عملية تبادل الأسرى.كما كشف عن تحركات إسرائيلية لدفع دول أخرى لاستقبال لاجئين فلسطينيين ضمن ما وصفه بمشروع "غزة بلا فلسطينيين"، مؤكدا أن أنقرة تواصلت مع الدول المعنية لتحذيرها من هذه الخطط.وشدد فيدان على ضرورة منع أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لغزة، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية التركية لوقف العدوان وحماية المدنيين.جاءت تصريحات فيدان في أعقاب تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة، حيث اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حركة حماس بعدم الرغبة في إتمام الصفقة، بينما زعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن رد الحركة الأخير يُظهر "عدم جديتها".من جهتها، نفت "حماس" هذه الادعاءات، ووصف القيادي في الحركة عزت الرشق تصريحات ترامب وويتكوف بأنها "تتعارض مع تقييم الوسطاء"، مؤكدا أن المسار التفاوضي كان يشهد تقدما.وفي بيان مشترك، أكدت مصر وقطر أن تعليق المفاوضات يهدف إلى إجراء مشاورات قبل استئنافها، وهو أمر "طبيعي في المفاوضات المعقدة".

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