https://sarabic.ae/20250727/البنك-الدولي-يكشف-حجم-الديون-المستحقة-على-مصر-قبل-نهاية-2025-1103075979.html

البنك الدولي يكشف حجم الديون المستحقة على مصر قبل نهاية 2025

البنك الدولي يكشف حجم الديون المستحقة على مصر قبل نهاية 2025

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية أن بيانات البنك الدولي قد كشفت عن حجم الديون المستحقة على مصر قبل نهاية العام الجاري 2025. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T07:42+0000

2025-07-27T07:42+0000

2025-07-27T07:42+0000

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وأكدت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية.وسبق لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التصريح بأن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية، وكذلك استمرار القاهرة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي.وشدد مدبولي على التركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة بهدف استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وتوفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.ويشهد الربع الأول من 2026، ارتفاعا في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار، وهناك 16.63 مليار دولار كان يجب سدادهم خلال الربع الثاني من العام الحالي.ويشار إلى أن البنك المركزي المصري قد كشف أن بلاده سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، فيما أوضح صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة أن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول.ويأتي هذا في وقت تتفاوض الحكومة المصرية لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني.وفي السياق نفسه، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر آذار/مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول.وتوقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية شهر حزيران/يونيو الماضي.

https://sarabic.ae/20250427/الرئيس-المصري-يوافق-على-قرض-جديد-بنصف-مليار-دولار-من-البنك-الدولي-1099931349.html

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