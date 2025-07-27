https://sarabic.ae/20250727/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-3-إنزالات-جوية-للمساعدات-الإنسانية-على-قطاع-غزة-1103088282.html

الجيش الأردني يعلن تنفيذ 3 إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

الجيش الأردني يعلن تنفيذ 3 إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، "تنفيذ 3 إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، إحداها مع دولة الإمارات". 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T14:33+0000

2025-07-27T14:33+0000

2025-07-27T14:33+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الأردن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101184200_0:36:1001:599_1920x0_80_0_0_3e205ac884b3ecf3d322afc52b593a7b.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية - بترا، بأن "الإنزالات تمت بواسطة طائرات من طراز C130 تابعات لسلاح الجو الملكي الأردني والقوات الجوية لدولة الإمارات، كانت محملة بـ 25 طنا من المساعدات الغذائية والاحتياجات الإنسانية".وتأتي هذه الإنزالات، التي شملت عددا من المواقع بالقطاع استمرارا للجهود الأردنية المتواصلة بالتعاون مع دولة الإمارات والشركاء من المنظمات الإنسانية في دعم الفلسطينيين، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية ومساندة الأهالي في قطاع غزة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على القطاع، وفقا للوكالة الأردرنية.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية".وأوضح المتحدث باسم الجيش، في بيان رسمي، أن هذا التعليق التكتيكي سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض".وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250727/أستراليا-إسرائيل-تنتهك-القانون-الدولي-بحجب-المساعدات-عن-غزة-1103085945.html

https://sarabic.ae/20250727/تقرير-شاحنات-مساعدات-إنسانية-تتجه-إلى-غزة-قادمة-من-مصر-فيديو-1103074722.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي