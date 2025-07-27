https://sarabic.ae/20250727/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-الأوروبيين-من-الخسارة-الكبرى-1103092420.html
الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين من "الخسارة الكبرى"
الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين من "الخسارة الكبرى"
سبوتنيك عربي
حذر قائد استخبارات الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد خادمي، الأوروبيين من مغبة اتخاذ أي إجراءات ضد إيران، مؤكدا أن بلاده تملك أدوات فعالة يمكن استخدامها ضد... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T17:49+0000
2025-07-27T17:49+0000
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وقال خادمي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "الشعب والقوات المسلحة الإيرانية أثبتوا تماسكهم وقدرتهم على ردع الأعداء، ما أجبر إسرائيل في نهاية المطاف على طلب وقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم".وأكد خادمي أن الوضع الأمني داخل إيران جيد جدا، مشيدا بوعي الشعب الإيراني وجهوزية القوات المسلحة، مؤكدا أن طهران في موقع قوة وأنها لن تتهاون في الرد، وأن الدول الأوروبية ستكون الخاسر الأكبر، على حد وصفه.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن استهداف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20250701/إيران-تنتقد-دعم-أوروبا-لإسرائيل-وعدم-إدانتها-للاعتداء-على-منشآت-نووية-1102259799.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين من "الخسارة الكبرى"
حذر قائد استخبارات الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد خادمي، الأوروبيين من مغبة اتخاذ أي إجراءات ضد إيران، مؤكدا أن بلاده تملك أدوات فعالة يمكن استخدامها ضد تلك الدول.
وقال خادمي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "الشعب والقوات المسلحة الإيرانية أثبتوا تماسكهم وقدرتهم على ردع الأعداء، ما أجبر إسرائيل في نهاية المطاف على طلب وقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم".
وأكد خادمي أن الوضع الأمني داخل إيران جيد جدا، مشيدا بوعي الشعب الإيراني وجهوزية القوات المسلحة، مؤكدا أن طهران في موقع قوة وأنها لن تتهاون في الرد، وأن الدول الأوروبية
ستكون الخاسر الأكبر، على حد وصفه.
يذكر أن إسرائيل وإيران
تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن استهداف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.