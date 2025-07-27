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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
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دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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https://sarabic.ae/20250727/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-الأوروبيين-من-الخسارة-الكبرى-1103092420.html
الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين من "الخسارة الكبرى"
الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين من "الخسارة الكبرى"
سبوتنيك عربي
حذر قائد استخبارات الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد خادمي، الأوروبيين من مغبة اتخاذ أي إجراءات ضد إيران، مؤكدا أن بلاده تملك أدوات فعالة يمكن استخدامها ضد... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T17:49+0000
2025-07-27T17:49+0000
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وقال خادمي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "الشعب والقوات المسلحة الإيرانية أثبتوا تماسكهم وقدرتهم على ردع الأعداء، ما أجبر إسرائيل في نهاية المطاف على طلب وقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم".وأكد خادمي أن الوضع الأمني داخل إيران جيد جدا، مشيدا بوعي الشعب الإيراني وجهوزية القوات المسلحة، مؤكدا أن طهران في موقع قوة وأنها لن تتهاون في الرد، وأن الدول الأوروبية ستكون الخاسر الأكبر، على حد وصفه.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن استهداف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20250701/إيران-تنتقد-دعم-أوروبا-لإسرائيل-وعدم-إدانتها-للاعتداء-على-منشآت-نووية-1102259799.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين من "الخسارة الكبرى"

17:49 GMT 27.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني، إيران 3 فبراير 2019
الحرس الثوري الإيراني، إيران 3 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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حذر قائد استخبارات الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد خادمي، الأوروبيين من مغبة اتخاذ أي إجراءات ضد إيران، مؤكدا أن بلاده تملك أدوات فعالة يمكن استخدامها ضد تلك الدول.
وقال خادمي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "الشعب والقوات المسلحة الإيرانية أثبتوا تماسكهم وقدرتهم على ردع الأعداء، ما أجبر إسرائيل في نهاية المطاف على طلب وقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
إيران تنتقد دعم أوروبا لإسرائيل وعدم إدانتها للاعتداء على منشآتها النووية
1 يوليو, 16:56 GMT
وأكد خادمي أن الوضع الأمني داخل إيران جيد جدا، مشيدا بوعي الشعب الإيراني وجهوزية القوات المسلحة، مؤكدا أن طهران في موقع قوة وأنها لن تتهاون في الرد، وأن الدول الأوروبية ستكون الخاسر الأكبر، على حد وصفه.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن استهداف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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