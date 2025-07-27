https://sarabic.ae/20250727/انتخاب-محمد-تكالة-رئيسا-للمجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-والدبيبة-يهنئه-ويدعو-لتسريع-الانتخابات-1103084286.html
انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا والدبيبة يهنئه ويدعو لتسريع الانتخابات
انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا والدبيبة يهنئه ويدعو لتسريع الانتخابات
سبوتنيك عربي
شارك أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في انتخابات رئاسة المجلس، التي انتهت بانتخاب محمد تكالة، الذي حصل على 59 صواتا. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T13:33+0000
2025-07-27T13:33+0000
2025-07-27T13:33+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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انعقدت اللجنة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، وتم حسم الانتخابات في جولتها الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.شهدت العملية الانتخابية إجراءات أمنية مشددة نفذتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وفق خطة أعدتها مديرية أمن طرابلس لتأمين محيط الفندق وتفعيل فرق التدخل السريع، ما أتاح انعقاد الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة، بفوزه بثقة أعضاء المجلس، مؤكدا دعم الحكومة لكل ما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد.وأشار الدبيبة إلى أن انتخاب مكتب رئاسة المجلس يمثل خطوة نحو تجاوز المراحل الانتقالية، داعيا إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والتنمية وتنظيم انتخابات مباشرة تنهي حالة الانقسام وتعيد المسار الديمقراطي.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة
انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا والدبيبة يهنئه ويدعو لتسريع الانتخابات
حصري
شارك أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في انتخابات رئاسة المجلس، التي انتهت بانتخاب محمد تكالة، الذي حصل على 59 صواتا.
انعقدت اللجنة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، وتم حسم الانتخابات في جولتها الأولى، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الليبية.
شهدت العملية الانتخابية
إجراءات أمنية مشددة نفذتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وفق خطة أعدتها مديرية أمن طرابلس لتأمين محيط الفندق وتفعيل فرق التدخل السريع، ما أتاح انعقاد الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.
وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة، بفوزه بثقة أعضاء المجلس، مؤكدا دعم الحكومة لكل ما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشار الدبيبة إلى أن انتخاب مكتب رئاسة المجلس يمثل خطوة نحو تجاوز المراحل الانتقالية، داعيا إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والتنمية وتنظيم انتخابات مباشرة تنهي حالة الانقسام وتعيد المسار الديمقراطي.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية
، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.