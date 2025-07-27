https://sarabic.ae/20250727/بوتين-قوات-مشاة-البحرية-الروسية-تنفذ-مهامها-القتالية-ببسالة-وأثبتت-كفاءتها-1103088938.html

بوتين: قوات مشاة البحرية الروسية تنفذ مهامها القتالية ببسالة وأثبتت كفاءتها

بوتين: قوات مشاة البحرية الروسية تنفذ مهامها القتالية ببسالة وأثبتت كفاءتها

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن مشاة البحرية الروسية تؤدي جميع المهام القتالية الموكلة إليها ببسالة وبصورة مثالية. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T15:03+0000

2025-07-27T15:03+0000

2025-07-27T15:03+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1b/1103086500_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_36208a5e74d912b903b6d00cd7f0de3a.jpg

وقال بوتين خلال حديثه مع بحارة الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" الذين شاركوا اليوم من ميناء كرونشتادت في صدّ هجوم بطائرات مسيّرة: "الجنود يؤدون عملهم بشكل ممتاز. مشاة البحرية تُظهر أفضل ما لديها، وتنفّذ المهام القتالية الموكلة إليها ببسالة. وهم يواصلون ذلك الآن، في هذه اللحظات".وقال بوتين في اتصال عبر تقنية الفيديو مع المشاركين في المناورات العملياتية "عاصفة يوليو"، التي انطلقت في 23 تموز/يوليو، توجّه خلاله بوتين بكلمة مباشرة إلى العسكريين: "إنه عيد جميل بالفعل، لكنني أعتقد أنكم ستتفقون معي بأن الاحتفال به في الظروف الحالية – في أجواء قتالية وميدانية – هو الأمر الصائب. الجميع في مواقعهم، والأسطول يظهر قدراته القتالية ومهاراته".وشدد الرئيس بوتين على أن يوم القوات البحرية لا يقتصر بأهميته على كونه مناسبة خاصة بالأسطول فقط، بل يمثل أهمية لكل روسيا، مضيفا: "إن هذا العيد جميل، وضروري للغاية، ومهم للبلاد. ليس فقط للأسطول، بل للبلاد ككل، مع الأخذ في الاعتبار الدور والأهمية التي تلعبها القوات المسلحة بشكل عام، والقوة البحرية بشكل خاص".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أفراد البحرية الروسية بمناسبة عيد البحرية الذي تحتفل به روسيا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو كل عام، خلال زيارته لمقر القيادة الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ.ويعتزم بوتين الاستماع إلى التقارير، ويتحدث إلى القادة العسكريين، خلال تفقده التدريبات، كما سيتفقد جزءًا من تدريبات إطلاق النار، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.كما سيزور بوتين أيضا، جامعة سان بطرسبورغ التقنية البحرية الحكومية.

https://sarabic.ae/20250727/بوتين-في-الظروف-الراهنة-نحتفل-بيوم-البحرية-في-أجواء-قتالية-وعملية-وهذا-هو-الأمر-الصائب-1103082552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم