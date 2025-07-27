https://sarabic.ae/20250727/حرائق-عنيفة-شرقي-الجزائر-وتدخل-جوي-عاجل-لإنقاذ-المناطق-المنكوبة-فيديو-1103076586.html
حرائق عنيفة شرقي الجزائر وتدخل جوي عاجل لإنقاذ المناطق المنكوبة... فيديو
حرائق عنيفة شرقي الجزائر وتدخل جوي عاجل لإنقاذ المناطق المنكوبة... فيديو
سبوتنيك عربي
تواصل السلطات الجزائرية، منذ عدة أيام، جهودها لإخماد حرائق اندلعت في مناطق متفرقة شرقي البلاد. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T07:44+0000
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2025-07-27T07:44+0000
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وأعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن تمكن فرقها من السيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت في ولايات مختلفة، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد النيران في ولاية تبسة.وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية، في آخر حصيلة لها، أمس السبت، بأنه تم إخماد حريق جديد في ولاية تلمسان، والسيطرة على حريق غابة في ولاية برج بوعريريج، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وفي برج بوعريريج، تم تطويق حريق اندلع في غابة في منطقة القريو، التي تشمل بلديات جعافرة، القلة، تفرق، وثنية النصر، مع استمرار عملية الحراسة والمراقبة لمنع تجدد الحريق.كما تم إخماد الحرائق بشكل نهائي في أدغال وأحراش وادي أرض بن شعيب في بلدية الحناية، في ولاية تلمسان.في المقابل، لا تزال فرق الحماية المدنية الجزائرية تعمل على إخماد حريق غابة في جبل الحوض ببلدية مرسط، بولاية تبسة، حيث تُبذل جهود ميدانية كبيرة للسيطرة على ألسنة اللهب.
https://sarabic.ae/20240816/تبون-يتهم-دولة-معروفة-بعدائها-للجزائر-بإشعال-حرائق-الغابات-عام-2021-1091811403.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
حرائق عنيفة شرقي الجزائر وتدخل جوي عاجل لإنقاذ المناطق المنكوبة... فيديو
تواصل السلطات الجزائرية، منذ عدة أيام، جهودها لإخماد حرائق اندلعت في مناطق متفرقة شرقي البلاد.
وأعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن تمكن فرقها من السيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت في ولايات مختلفة، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد النيران في ولاية تبسة.
وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية، في آخر حصيلة لها، أمس السبت، بأنه تم إخماد حريق جديد في ولاية تلمسان، والسيطرة على حريق غابة في ولاية برج بوعريريج، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
وفي برج بوعريريج، تم تطويق حريق اندلع في غابة في منطقة القريو، التي تشمل بلديات جعافرة، القلة، تفرق، وثنية النصر، مع استمرار عملية الحراسة والمراقبة لمنع تجدد الحريق.
كما تم إخماد الحرائق بشكل نهائي في أدغال وأحراش وادي أرض بن شعيب في بلدية الحناية، في ولاية تلمسان.
في المقابل، لا تزال فرق الحماية المدنية الجزائرية تعمل على إخماد حريق غابة في جبل الحوض ببلدية مرسط، بولاية تبسة، حيث تُبذل جهود ميدانية كبيرة للسيطرة على ألسنة اللهب.