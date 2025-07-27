https://sarabic.ae/20250727/دراسة-توضح-فوائد-تناول-عصير-الشمندر-يوميا-لكبار-السن-1103089809.html
دراسة توضح فوائد تناول عصير الشمندر يوميا لكبار السن
دراسة توضح فوائد تناول عصير الشمندر يوميا لكبار السن
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة إكستر أن تناول عصير الشمندر الغني بالنترات يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك بفضل تأثيره الإيجابي على بكتيريا... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:37+0000
2025-07-27T15:37+0000
2025-07-27T15:37+0000
مجتمع
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وشملت الدراسة 75 مشاركا، منهم 39 شخصا دون سن الثلاثين و36 في الستينات والسبعينات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأوضحت النتائج أن كبار السن الذين تناولوا جرعتين يوميتين من عصير الشمندر المركز لمدة أسبوعين شهدوا انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم، بينما لم تُظهر المجموعة الأصغر سنا استجابة مماثلة. ويعزو العلماء هذا التأثير إلى النترات الغذائية الموجودة في عصير الشمندر، التي تتحول في الفم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم. ويتم هذا التحول بمساعدة بكتيريا الفم، حيث أظهر التحليل الجيني أن عصير الشمندر قلل من البكتيريا الضارة، مثل "بريفوتيلا"، وزاد من البكتيريا المفيدة، مثل "النيسرية"، لدى كبار السن.وأوضح الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لاستراتيجيات غذائية غير دوائية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية مع التقدم في العمر، مما يجعل عصير الشمندر خيارا بسيطا وفعالا لتحسين جودة الحياة لكبار السن.
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منوعات, بريطانيا
دراسة توضح فوائد تناول عصير الشمندر يوميا لكبار السن
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة إكستر أن تناول عصير الشمندر الغني بالنترات يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك بفضل تأثيره الإيجابي على بكتيريا الفم التي تلعب دورا رئيسيا في تنظيم صحة القلب والأوعية الدموية.
وشملت الدراسة
75 مشاركا، منهم 39 شخصا دون سن الثلاثين و36 في الستينات والسبعينات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
وأوضحت النتائج أن كبار السن الذين تناولوا جرعتين يوميتين من عصير الشمندر المركز لمدة أسبوعين شهدوا انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم، بينما لم تُظهر المجموعة الأصغر سنا استجابة مماثلة.
ويعزو العلماء هذا التأثير إلى النترات الغذائية الموجودة في عصير الشمندر، التي تتحول في الفم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم
.
ويتم هذا التحول بمساعدة بكتيريا الفم، حيث أظهر التحليل الجيني أن عصير الشمندر قلل من البكتيريا الضارة، مثل "بريفوتيلا"، وزاد من البكتيريا المفيدة، مثل "النيسرية"، لدى كبار السن.
وأوضح الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لاستراتيجيات غذائية غير دوائية تدعم صحة القلب
والأوعية الدموية مع التقدم في العمر، مما يجعل عصير الشمندر خيارا بسيطا وفعالا لتحسين جودة الحياة لكبار السن.