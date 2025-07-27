دراسة توضح فوائد تناول عصير الشمندر يوميا لكبار السن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250727/دراسة-توضح-فوائد-تناول-عصير-الشمندر-يوميا-لكبار-السن-1103089809.html
دراسة توضح فوائد تناول عصير الشمندر يوميا لكبار السن
دراسة توضح فوائد تناول عصير الشمندر يوميا لكبار السن
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة إكستر أن تناول عصير الشمندر الغني بالنترات يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك بفضل تأثيره الإيجابي على بكتيريا... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:37+0000
2025-07-27T15:37+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
وشملت الدراسة 75 مشاركا، منهم 39 شخصا دون سن الثلاثين و36 في الستينات والسبعينات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأوضحت النتائج أن كبار السن الذين تناولوا جرعتين يوميتين من عصير الشمندر المركز لمدة أسبوعين شهدوا انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم، بينما لم تُظهر المجموعة الأصغر سنا استجابة مماثلة. ويعزو العلماء هذا التأثير إلى النترات الغذائية الموجودة في عصير الشمندر، التي تتحول في الفم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم. ويتم هذا التحول بمساعدة بكتيريا الفم، حيث أظهر التحليل الجيني أن عصير الشمندر قلل من البكتيريا الضارة، مثل "بريفوتيلا"، وزاد من البكتيريا المفيدة، مثل "النيسرية"، لدى كبار السن.وأوضح الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لاستراتيجيات غذائية غير دوائية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية مع التقدم في العمر، مما يجعل عصير الشمندر خيارا بسيطا وفعالا لتحسين جودة الحياة لكبار السن.
https://sarabic.ae/20250726/دراسة-توضح-علاقة-النوم-المفرط-بارتفاع-خطر-الوفاة-1103068765.html
https://sarabic.ae/20250727/دراسة-صادمة-السيجارة-الإلكترونية-تشوه-جماجم-الأجنة-1103079494.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2ce8fffa356a4d46186e0dd573e184c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

دراسة توضح فوائد تناول عصير الشمندر يوميا لكبار السن

15:37 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة إكستر أن تناول عصير الشمندر الغني بالنترات يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك بفضل تأثيره الإيجابي على بكتيريا الفم التي تلعب دورا رئيسيا في تنظيم صحة القلب والأوعية الدموية.
وشملت الدراسة 75 مشاركا، منهم 39 شخصا دون سن الثلاثين و36 في الستينات والسبعينات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مجتمع
دراسة توضح علاقة النوم المفرط بارتفاع خطر الوفاة
أمس, 18:18 GMT
وأوضحت النتائج أن كبار السن الذين تناولوا جرعتين يوميتين من عصير الشمندر المركز لمدة أسبوعين شهدوا انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم، بينما لم تُظهر المجموعة الأصغر سنا استجابة مماثلة.
ويعزو العلماء هذا التأثير إلى النترات الغذائية الموجودة في عصير الشمندر، التي تتحول في الفم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.
تشوه جماجم أجنة الفئران خلال التجربة العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
مجتمع
دراسة صادمة... السيجارة الإلكترونية تشوه جماجم الأجنة
10:33 GMT
ويتم هذا التحول بمساعدة بكتيريا الفم، حيث أظهر التحليل الجيني أن عصير الشمندر قلل من البكتيريا الضارة، مثل "بريفوتيلا"، وزاد من البكتيريا المفيدة، مثل "النيسرية"، لدى كبار السن.
وأوضح الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لاستراتيجيات غذائية غير دوائية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية مع التقدم في العمر، مما يجعل عصير الشمندر خيارا بسيطا وفعالا لتحسين جودة الحياة لكبار السن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала