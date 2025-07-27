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https://sarabic.ae/20250727/نتنياهو-ليكن-واضحا-أننا-سنحقق-الهدف-وسندمر-حركة-حماس-1103085743.html
نتنياهو: سنحقق هدف الحرب وسندمر حركة حماس
نتنياهو: سنحقق هدف الحرب وسندمر حركة حماس
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يواصل القتال داخل قطاع غزة ويحرز تقدما في الحرب، مشيرا إلى وجود قتلى وجرحى في صفوف القوات... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T13:45+0000
2025-07-27T14:01+0000
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حركة حماس
غزة
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك في سلسلة تدوينات على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قدم فيها تعازيه لعائلات الجنود القتلى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن حكومته ماضية في تحقيق أهداف العملية العسكرية، وعلى رأسها تدمير حركة حماس.وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تواصل في الوقت نفسه مفاوضات تهدف إلى إعادة المخطوفين من غزة"، مشيرا إلى أن القتال والتفاوض يسيران بالتوازي، وأن النصر الكامل سيتم تحقيقه.أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250727/الجيش-الإسرائيلي-يحدد-3-مناطق-فقط-آمنة-في-غزة-خلال-هدنة-اليوم-1103074273.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: سنحقق هدف الحرب وسندمر حركة حماس

13:45 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 27.07.2025)
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يواصل القتال داخل قطاع غزة ويحرز تقدما في الحرب، مشيرا إلى وجود قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قدم فيها تعازيه لعائلات الجنود القتلى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن حكومته ماضية في تحقيق أهداف العملية العسكرية، وعلى رأسها تدمير حركة حماس.
وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تواصل في الوقت نفسه مفاوضات تهدف إلى إعادة المخطوفين من غزة"، مشيرا إلى أن القتال والتفاوض يسيران بالتوازي، وأن النصر الكامل سيتم تحقيقه.
أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية".
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
إسرائيل تعلن تعليق الأعمال العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا
05:04 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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