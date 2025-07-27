https://sarabic.ae/20250727/نتنياهو-ليكن-واضحا-أننا-سنحقق-الهدف-وسندمر-حركة-حماس-1103085743.html

نتنياهو: سنحقق هدف الحرب وسندمر حركة حماس

نتنياهو: سنحقق هدف الحرب وسندمر حركة حماس

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يواصل القتال داخل قطاع غزة ويحرز تقدما في الحرب، مشيرا إلى وجود قتلى وجرحى في صفوف القوات... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T13:45+0000

2025-07-27T13:45+0000

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جاء ذلك في سلسلة تدوينات على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قدم فيها تعازيه لعائلات الجنود القتلى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن حكومته ماضية في تحقيق أهداف العملية العسكرية، وعلى رأسها تدمير حركة حماس.وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تواصل في الوقت نفسه مفاوضات تهدف إلى إعادة المخطوفين من غزة"، مشيرا إلى أن القتال والتفاوض يسيران بالتوازي، وأن النصر الكامل سيتم تحقيقه.أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250727/الجيش-الإسرائيلي-يحدد-3-مناطق-فقط-آمنة-في-غزة-خلال-هدنة-اليوم-1103074273.html

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