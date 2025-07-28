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أكبر 10 دول في حجم الانبعاثات الكربونية
أكبر 10 دول في حجم الانبعاثات الكربونية
سبوتنيك عربي
شهدت قائمة أكبر 10 دول في انبعاثات الكربون عالميا خلال عام 2024 تحولات لافتة، مع استمرار صعود الدول الآسيوية، وظهور دولة عربية وحيدة ضمن الدول الأعلى. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:09+0000
2025-07-28T13:09+0000
2025-07-28T13:09+0000
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وبحسب بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، فقد ارتفعت انبعاثات الكربون بنسبة 1 في المئة عالميا، لتصل إلى 40.8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ40.3 مليار طن في عام 2023.بلغت انبعاثات أكبر 10 دول نحو 28 مليار طن، أي ما يعادل 69 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية، وكانت الصين في الصدارة بحصة بلغت 31 % من الإجمالي العالمي.
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أكبر 10 دول في حجم الانبعاثات الكربونية
شهدت قائمة أكبر 10 دول في انبعاثات الكربون عالميا خلال عام 2024 تحولات لافتة، مع استمرار صعود الدول الآسيوية، وظهور دولة عربية وحيدة ضمن الدول الأعلى.
وبحسب بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، فقد ارتفعت انبعاثات الكربون
بنسبة 1 في المئة عالميا، لتصل إلى 40.8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ40.3 مليار طن في عام 2023.
بلغت انبعاثات أكبر 10 دول نحو 28 مليار طن، أي ما يعادل 69 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية، وكانت الصين في الصدارة بحصة بلغت 31 % من الإجمالي العالمي.