https://sarabic.ae/20250728/إعلام-بدء-محادثات-وقف-إطلاق-النار-بين-تايلاند-وكمبوديا-في-كوالالمبور-1103102754.html
إعلام: بدء محادثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في كوالالمبور
إعلام: بدء محادثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في كوالالمبور
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، عن بدأ محادثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية كوالالمبور بواسطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T08:32+0000
2025-07-28T08:32+0000
2025-07-28T08:32+0000
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وترأس الجلسة المغلقة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بصفته رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا، ويحضرها رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومتام ويتشاياتشاي.وتأتي المحادثات وسط مخاوف متزايدة بشأن النشاط العسكري الأخير على طول الحدود التايلاندية الكمبودية. وفي إظهار للدعم، حضر أيضًا السفير الأمريكي لدى ماليزيا إدجارد دي كاغان والسفير الصيني أويانج يوجينج، حيث يعملان كوسطاء مشاركين في حوار السلام.ومن المتوقع أن يتم بث مؤتمر صحفي مشترك على الهواء مباشرة في وقت لاحق من مساء اليوم، حيث من المرجح أن يعلن الزعماء الثلاثة نتائج الاجتماع. وصرح رئيس الوزراء الكمبودي بأنه توجه إلى ماليزيا لإجراء محادثات مع تايلاند، وقال: "نحن مستعدون لحضور اجتماع خاص للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب".قتل ما لا يقل عن 14 مدنيا و 8 جنود وأصيب 140 شخصا آخر في تايلاند خلال النزاع المسلح على الحدود مع كمبوديا، وفقا لبيان صادر عن الحكومة التايلاندية نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الاثنين.يوم الجمعة الماضي ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة تايلاند وكمبوديا أعربوا عن رغبتهم في وقف إطلاق النار في محادثة معه. ووفقا له، وافقت بنوم بنه وبانكوك بالفعل على "الاجتماع على الفور" والبدء في العمل على هدنة.ودخل تصعيد الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلة مسلحة صباح يوم 24 يوليو. بعد تبادل لاطلاق النار بالقرب من الحدود، وتبادل الجانبان ضربات المدفعية، استخدمت كمبوديا قاذفات صواريخ "غراد" ، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند.تدهورت العلاقات بين تايلاند وكمبوديا بشكل حاد بعد اشتباك أفراد عسكريين من البلدين في 28 مايو على جزء متنازع عليه من الحدود ، قتل فيه جندي كمبودي. خلال الصراع الدبلوماسي اللاحق وتصاعد التوتر على الحدود، كان هناك أيضا صراع شخصي بين رئيس الوزراء التايلاندي فيتونغ خان شيناواترا ورئيس الوزراء السابق، الذي أصبح الآن رئيس مجلس الشيوخ وزعيم حزب الشعب الكمبودي الحاكم هون سين، ما أدى إلى تفاقم تدهور العلاقات بين البلدين الجارين.مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبودياقتلى في ضربات متبادلة بين تايلاند وكمبوديا ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة
https://sarabic.ae/20250724/تايلاند-هجوم-بصواريخ-جراد-الكمبودية-على-أهداف-مدنية-يخلف-قتلى-وجرحى---عاجل-1102974052.html
https://sarabic.ae/20250725/تايلاند-تعلن-موافقتها-على-الوساطة-الماليزية-لتسوية-النزاع-مع-كمبوديا-1103020498.html
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تايلند, كمبوديا, أخبار ماليزيا اليوم, العالم
تايلند, كمبوديا, أخبار ماليزيا اليوم, العالم
إعلام: بدء محادثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في كوالالمبور
أفادت وسائل إعلام، عن بدأ محادثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية كوالالمبور بواسطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
وترأس الجلسة المغلقة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بصفته رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا، ويحضرها رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومتام ويتشاياتشاي.
ويهدف الاجتماع إلى تهدئة التوترات الحدودية بين الجارتين العضوتين في رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وتأتي المحادثات وسط مخاوف متزايدة بشأن النشاط العسكري الأخير على طول الحدود التايلاندية الكمبودية.
وفي إظهار للدعم، حضر أيضًا السفير الأمريكي لدى ماليزيا إدجارد دي كاغان والسفير الصيني أويانج يوجينج، حيث يعملان كوسطاء مشاركين في حوار السلام.
وحثت كل من واشنطن وبكين على ضبط النفس وشجعتا على التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات المتزايدة.
ومن المتوقع أن يتم بث مؤتمر صحفي مشترك على الهواء مباشرة في وقت لاحق من مساء اليوم، حيث من المرجح أن يعلن الزعماء الثلاثة نتائج الاجتماع.
وصرح رئيس الوزراء الكمبودي بأنه توجه إلى ماليزيا لإجراء محادثات مع تايلاند، وقال: "نحن مستعدون لحضور اجتماع خاص للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب".
قتل ما لا يقل عن 14 مدنيا و 8 جنود وأصيب 140 شخصا آخر في تايلاند خلال النزاع المسلح على الحدود مع كمبوديا، وفقا لبيان صادر عن الحكومة التايلاندية نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة "إكس" أن تايلاند وكمبوديا ستبدآن قريبا مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.
يوم الجمعة الماضي ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة تايلاند وكمبوديا أعربوا عن رغبتهم في وقف إطلاق النار في محادثة معه. ووفقا له، وافقت بنوم بنه وبانكوك بالفعل على "الاجتماع على الفور" والبدء في العمل على هدنة.
ودخل تصعيد الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلة مسلحة صباح يوم 24 يوليو. بعد تبادل لاطلاق النار بالقرب من الحدود، وتبادل الجانبان ضربات المدفعية، استخدمت كمبوديا قاذفات صواريخ "غراد" ، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند.
شنت تايلاند غارة جوية على مواقع القوات المسلحة الكمبودية. هناك قتلى وجرحى من كلا الجانبين، بمن فيهم مدنيون. تم إجلاء أكثر من من 100 ألف من سكان مقاطعات تايلاند الحدودية الأربعة بعد الضربات الكمبودية، التي أودت بحياة ما لا يقل عن مدنيين 14.
تدهورت العلاقات بين تايلاند وكمبوديا بشكل حاد بعد اشتباك أفراد عسكريين من البلدين في 28 مايو على جزء متنازع عليه من الحدود ، قتل فيه جندي كمبودي.
خلال الصراع الدبلوماسي اللاحق وتصاعد التوتر على الحدود، كان هناك أيضا صراع شخصي بين رئيس الوزراء التايلاندي فيتونغ خان شيناواترا ورئيس الوزراء السابق، الذي أصبح الآن رئيس مجلس الشيوخ وزعيم حزب الشعب الكمبودي الحاكم هون سين، ما أدى إلى تفاقم تدهور العلاقات بين البلدين الجارين.