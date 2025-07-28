https://sarabic.ae/20250728/إعلام-بدء-محادثات-وقف-إطلاق-النار-بين-تايلاند-وكمبوديا-في-كوالالمبور-1103102754.html

إعلام: بدء محادثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في كوالالمبور

إعلام: بدء محادثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في كوالالمبور

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام، عن بدأ محادثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية كوالالمبور بواسطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T08:32+0000

2025-07-28T08:32+0000

2025-07-28T08:32+0000

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وترأس الجلسة المغلقة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بصفته رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا، ويحضرها رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومتام ويتشاياتشاي.وتأتي المحادثات وسط مخاوف متزايدة بشأن النشاط العسكري الأخير على طول الحدود التايلاندية الكمبودية. وفي إظهار للدعم، حضر أيضًا السفير الأمريكي لدى ماليزيا إدجارد دي كاغان والسفير الصيني أويانج يوجينج، حيث يعملان كوسطاء مشاركين في حوار السلام.ومن المتوقع أن يتم بث مؤتمر صحفي مشترك على الهواء مباشرة في وقت لاحق من مساء اليوم، حيث من المرجح أن يعلن الزعماء الثلاثة نتائج الاجتماع. وصرح رئيس الوزراء الكمبودي بأنه توجه إلى ماليزيا لإجراء محادثات مع تايلاند، وقال: "نحن مستعدون لحضور اجتماع خاص للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب".قتل ما لا يقل عن 14 مدنيا و 8 جنود وأصيب 140 شخصا آخر في تايلاند خلال النزاع المسلح على الحدود مع كمبوديا، وفقا لبيان صادر عن الحكومة التايلاندية نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الاثنين.يوم الجمعة الماضي ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة تايلاند وكمبوديا أعربوا عن رغبتهم في وقف إطلاق النار في محادثة معه. ووفقا له، وافقت بنوم بنه وبانكوك بالفعل على "الاجتماع على الفور" والبدء في العمل على هدنة.ودخل تصعيد الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلة مسلحة صباح يوم 24 يوليو. بعد تبادل لاطلاق النار بالقرب من الحدود، وتبادل الجانبان ضربات المدفعية، استخدمت كمبوديا قاذفات صواريخ "غراد" ، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند.تدهورت العلاقات بين تايلاند وكمبوديا بشكل حاد بعد اشتباك أفراد عسكريين من البلدين في 28 مايو على جزء متنازع عليه من الحدود ، قتل فيه جندي كمبودي. خلال الصراع الدبلوماسي اللاحق وتصاعد التوتر على الحدود، كان هناك أيضا صراع شخصي بين رئيس الوزراء التايلاندي فيتونغ خان شيناواترا ورئيس الوزراء السابق، الذي أصبح الآن رئيس مجلس الشيوخ وزعيم حزب الشعب الكمبودي الحاكم هون سين، ما أدى إلى تفاقم تدهور العلاقات بين البلدين الجارين.مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبودياقتلى في ضربات متبادلة بين تايلاند وكمبوديا ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

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