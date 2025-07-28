https://sarabic.ae/20250728/الصين-تحطم-رقما-قياسيا-عالميا-بعرض-مذهل-لطائرات-مسيرة-فيديو--1103139156.html
الصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو
الصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
أضاءت سماء مدينة تشونغتشينغ الصينية، في حدث استثنائي حيث سجلت 11,787 طائرة مسيرة رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الطائرات من دون طيار تحلق في آن... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T20:14+0000
2025-07-28T20:14+0000
2025-07-28T20:14+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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وشهد العرض الضوئي الساحر، الذي أبهر الجمهور المحلي والعالمي، تنسيقا دقيقا للطائرات المسيرة لتشكيل أنماط بصرية مبهرة، معززا مكانة الصين كمركز رائد للابتكار التكنولوجي.حيث يظهر في الفيديو كيف تفتحت أزهار عملاقة في السماء المظلمة فوق تشونغتشينغ، وتوسعت المدن، وظهرت شخصيات القصص الخيالية الملونة والرياضيون إلى الحياة، في مشهد يعكس التقدم الملحوظ للصين في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.فيروز تودع نجلها زياد الرحباني إلى مثواه الأخير.. صور وفيديوروبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
الصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة... فيديو
أضاءت سماء مدينة تشونغتشينغ الصينية، في حدث استثنائي حيث سجلت 11,787 طائرة مسيرة رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الطائرات من دون طيار تحلق في آن واحد.
وشهد العرض الضوئي الساحر، الذي أبهر الجمهور المحلي والعالمي، تنسيقا دقيقا للطائرات المسيرة لتشكيل أنماط بصرية مبهرة، معززا مكانة الصين كمركز رائد للابتكار التكنولوجي.
حيث يظهر في الفيديو كيف تفتحت أزهار عملاقة في السماء المظلمة فوق تشونغتشينغ، وتوسعت المدن، وظهرت شخصيات القصص الخيالية الملونة والرياضيون إلى الحياة، في مشهد يعكس التقدم الملحوظ للصين في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.